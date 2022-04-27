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İBB yerel belediyelere İklim Eylem Planı hazırlıyor

Yerel belediyeler özelinde kentin çevresine uygun projeler geliştiren İBB, Çorlu Belediyesi'nin yüzde 40 emisyon azaltım hedefine uygun İklim Eylem Planı hazırlayacak.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:47:58
İBB yerel belediyelere İklim Eylem Planı hazırlıyor

Bazı belediyelere bu alanda danışmanlık hizmeti veren İBB, en son Çorlu Belediyesi ile anlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji'nin yerel yönetimlere hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarına devam ediyor. Daha önce bazı belediyelere SECAP çalışmalarını hazırlayan İstanbul Enerji, son olarak Çorlu Belediyesi ile el sıkıştı.

İBB'nin hazırlayacağı SECAP çalışması Çorlu Belediyesi'nin taraf olduğu Başkanlar Sözleşmesi'ndeki taahhüttü olan yüzde 40 emisyon azaltım hedefine uygun olacak. Bu çalışma kapsamında Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Katı Atıktan Geri Kazanım Sistemlerinin Kurulumu, Elektrikli Araçların Yaygınlaştırılması gibi birçok projenin hayata geçmesi hedefleniyor.

Çorlu Belediyesi İBB ile yaptığı SECAP anlaşmasıyla, ilçenin Seragazı Emisyon Envanterini oluşturacak. İlçenin iklim değişikliği etkilerine karşı risk ve hassasiyetleri belirlenmiş olacak. Bu anlaşma, Çorlu Belediyesi'nin uluslararası fonlardan yararlanabilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca belediyenin çevre açısından sosyal sorumluluğunu gerçekleştiren yerel yönetim vizyonuna katkı sağlayacak.

HEDEF SIFIR KARBON

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Sürdürülebilir İklim Eylem Planı (SECAP) yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarından biri. Bu kapsamda uzman mühendis kadromuzla yerel yönetimlere danışmanlık yapıyoruz. Son olarak Çorlu Belediyesi ile yaptığımız işbirliği ile belde özelinde stratejik bir plan hazırlanarak karbon emisyonları azaltamaya yönelik, temiz enerji uygulamaları gerçekleşecek. İstanbul Enerji olarak net sıfır karbon hedefi doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız." dedi.

Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ise; "Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Çorlu Belediyesi olarak, Başkanlar Sözleşmesi'ne atılan imza ile dahil olduk. 2030 yılına kadar sera gazı salımını kent genelinde yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Enerji ile SECAP anlaşması gerçekleştirdik. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. .

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