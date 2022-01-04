İBB teftiş müfettişleri kim? İBB'ye teftiş için gönderilen müfettişler AK Partili mi? İBB teftiş müfettişi kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı İBB'ye özel teftiş başlatmıştı. Teftiş müfettişlerinin AK Partili olduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çataklı açıklamasında '8 kişilik bir heyet var.' dedi.

İBB teftiş müfettişleri kim? İBB'ye teftiş için gönderilen müfettişler AK Partili mi? İBB'de terör bağlantılı kişilerin işe alındığı iddiları bir süredir gündemde yerini koruyırdu. Son olarak İçişleri Bakanlığı bu iddilar üzerine İBB'ye özel teftiş başlatmıştı. Özel teftişin başatılmasının ardından müfettişlerin AK Partili olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İBB teftiş müfettişleri kim?

"Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı İBB'ye başlatılan teftiş hakkında da kamuoyunu bilgilendirdi. Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak "Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var." ifadelerini kullandı.

İBB'ye teftiş için gönderilen müfettişler AK Partili mi?

Son dakika! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili teftiş için 8 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Heyette yer alan müfettişlerden birinin AK Parti milletvekili adayı olduğuna ilişkin iddialara yanıt veren Çataklı, Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşların olduğunu söyledi. Çataklı açıklamasına şöyle devam etti: "Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. 1 arkadaşın AK Parti adayı olma durumu var ama 8 müfettiş var. 1 arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulunda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP'den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım."

İBB'ye özel teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "özel teftiş" başlatıldığını duyurdu. Açıklamada unlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

"Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.