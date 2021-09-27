İBB taksi plakası başvurusu nasıl yapılır? Minibüs ve dolmuş plakası taksi plakası yapma başvurusu nereden yapılır? İBB taksi başvurusu son gün ne zaman? İstanbul trafiğini yakından ilgilendiren kararın uygulamasına başlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. Dolmuş ve minibüsü olanlar plakalarını taksi plakasına çevirmek için başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. İşte minibüs plakasını taksi plakasına çevirme başvurusu yöntemi:

İBB taksi plakası başvurusu nasıl yapılır? Minibüs ve dolmuş plakası taksi plakası yapma başvurusu nereden yapılır? İBB taksi başvurusu son gün ne zaman? İstanbul trafiğini yakından ilgilendiren kararın uygulamasına başlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. Dolmuş ve minibüsü olanlar plakalarını taksi plakasına çevirmek için başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. İşte minibüs plakasını taksi plakasına çevirme başvurusu yöntemi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulluları yaından ilgilendiren kararı hayata geçiriyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. Dolmuşu ve minibüsü olan vatandaşlar İBB taksi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İBB 750 minibüs ve 250 dolmuş taksi başvurusu nasıl yapılır?

Minibüs ve dolmuş plakası taksi plakası yapma başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İBB'den yapılan açıklamada başvurular 27 Eylül 2021'de başladı. Başvurular Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine yapılabilecek. Bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

İBB 750 minibüs ve 250 dolmuş taksi başvurusu son gün ne zaman?

Son Başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken,

Başvuru sonuçları kura ile belirlenecek?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Hat bazında, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek. Kura sonucunda taksi-dönüşüme hak kazanan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.