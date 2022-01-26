İBB saat verdi! Kar İstanbul'a geri dönüyor

Kar yağışı, İstanbul'a akşam geri dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları tekrardan etkili olacak kar yağışına karşı uyardı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kar yağışı sona ermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre kentte kar yağışının 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olacağı ileri sürülüyor.

İBB'den yapılan açıklamada kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin eiliyor.

Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul'u terk etmesinin beklendiğini açıklayan İBB, 'dondurucu soğukların' cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.

İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:

*D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.

*Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor. .