İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? İBB kurban yardımı nasıl alınır? Ülkemizde ne yazık ki sofrasına et giremeyen binlerce kişi bulunuyor. İBB çatısı altında yardım faaliyetleri yürüten İstanbul Vakfı 2021 kurban bayramında binlerce ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için kolları sıvadı. İstanbul'da kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar da kurban eti yardım başvurusu nereye nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban yardımı almak isteyen ne yapmalı?

İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? İBB kurban yardımı nasıl alınır? Ülkemizde ne yazık ki sofrasına et giremeyen binlerce kişi bulunuyor. İBB çatısı altında yardım faaliyetleri yürüten İstanbul Vakfı 2021 kurban bayramında binlerce ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için kolları sıvadı. İstanbul'da kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar da kurban eti yardım başvurusu nereye nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban yardımı almak isteyen ne yapmalı?

1990 yılında kurulan İstanbul Vakı tarafından 2021 kurban bayramında yardım severlerin bağışlarıyla toplanan kurban payları binlerce ihtiyaç sahibi istanbullunun sofrasına giriyor. Kurban bayramında kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar da sık sık İBB kurban eti yardım başvurısu nereye yapılır sorusuna yanıt arıyor. İhtiyaç sahipleri evlerine kurban eti girmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kurban eti yardımı başvurusu yapmak istiyor ancak bunun nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyor. Peki İBB kurban yardımı nasıl alınır?

İBB KURBAN ETİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha önce kendi sistemlerinde kayıtlı binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa başvuruya gerek kalmadan kurban eti yardımında bulunacak. Konserve kavurma haline getirilecek olan etler hem daha sağlıklı olacak hem de kullanım ömrü çok daha uzun olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlarda kaydı olmayan ve kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle muhtarlıkları ile görüşebilirler. Kurban Eti almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Masa ALO 153 Çağrı Merkezini arayabilir veya SEDEP İstanbul'a online başvıru ekranından başvuru yapabilirleri.

SEDEP BAŞVURU YAPMA

12 GÜNDE 11.8 MİLYON BAĞIŞ YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bağış Kampanyası'na kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Kampanyaya 12 günde 11.8 milyon bağış yapıldı. 'Büyükşehir Çalışıyor' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kurban bağışı kampanyasında toplanan tutar 11.8 milyon TL'yi geçti" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VAKFI NEDİR?

İstanbul Vakfı, 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet ve görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek, hizmet, faaliyet ve çalışmalarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda İstanbul'un ve İstanbulluların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak amacıyla kurulmuştur.

Farklılıklarımızın toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek çalışmalarını sürdüren İstanbul Vakfı, 16 milyonluk şehirde eşitlik bilinciyle, şeffaf, adaletli, hesap verebilir, net ve anlaşılabilir olmayı ilke edinmiştir.

Vakfın amacı, eğitim, girişimcilik(kadın girişimciler), ekosistem, melek yatırımcı ağları, teknoloji odaklı büyüme ve gelişme, , yenilikçilik ve yaratıcılık gibi konularda farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek ulusal ve uluslararası ölçekte yenilikçi stratejiler ve projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Böylelikle katma değer ve farkındalık yaratılarak Türkiye'nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.