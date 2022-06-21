İBB kreş (Yuvamız İstanbul) başvurusu nasıl yapılır? İBB kreş ön başvuru başladı mı? İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nereden yapılır? İBB'nin Yuvamız İstanbul kreş ve anaokulu kayıtları veliler tarafından yakından takip ediliyor. İBB'nin kreşlerinde çocukların okul hayatına başlamasını isteyen aileler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Yuvamız İstanbul sitesinden alınan bilgilere göre ön başvurular 21 Haziran'da başlayacak. Peki İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? İBB kreş başvuruları online mi yoksa yüz yüze mi olacak?

İBB Yuvamız İstanbul ön kayıtları pek çok aile tarafından merakla takip ediliyor. İBB Yuvamız İstanbul sitesinde yer alan bilgilere göre ön başvurular 21 Haziran'dan itibaren başlayacak. Çocuklarını İBB kreşine yazdırmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. İBB kreş (Yuvamız İstanbul) başvurusu nasıl yapılır? İBB kreş ön başvuru başladı mı? İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nereden yapılır? soruları şu sıralar pek çok anne, baba tarafından soruluyor.

İBB kreş (Yuvamız İstanbul) başvurusu nasıl yapılır?

İBB Yuvamız İstanbul başvuruları ile ilgili duyurular kurumun internet sitesinden yapılıyor. İBB Yuvamız İstanbul anaokulu ve kreş başvuruları internet ortamında yapılacaktır. Aileler evlerine en yakın olan kreşi seçerek başvurusunu online olarak tamamlayacaktır. Daha sonra kesin kayıt işlemleri için adaylar bizzat çağırılacaktır. Konuya ilişkin daha net bilgi almak için ALO 153 İBB çağrı merkezini de arayabilirsiniz.

İBB Yuvamız İstanbul başvuru başladı mı?

2022-2023 dönemi için hizmete devam eden 32 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezine ön başvurular 21-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularınızı web sayfamız üzerinden ev ya da iş adresinize en yakın merkezimizi seçerek yapabilirsiniz. Devam eden çocuklarımızın kayıt yenileme işlemleri de aynı tarihlerde yine aynı sistemden yapılacaktır. Ön başvurularda beyanınız doğrultusunda değerlendirmeniz yapılacak ve uygun olması halinde tarafımızdan kayıt çağrısı yapılacaktır.

İBB Yuvamız İstanbul başvurusu yapmak için TIKLAYIN...

İBB Yuvamız İstanbul başvuru son gün ne zaman?

İBB kreşine ön başvuru tarihleri açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ön başvurular 21-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Yuvamız İstanbul başvurusu yaparken dikkat!

1. Yuvamız İstanbul ÇEM 36-72 ay arası çocuklarına düzenli hizmet vermektedir. 2022-2023 eğitim dönemi için başvuru kabulü, doğum tarihi 1 Ekim 2016- 31 Aralık 2019 aralığında olan çocukları kapsamaktadır.

2. Merkezlerimize ulaşım için herhangi bir ulaşım desteği sağlanmamaktadır. Lütfen evinize ya da iş yerinize yakın olan merkezleri tercih ediniz.

3. Seçeceğiniz tek merkeze ön başvuru alınmaktadır, çoklu başvuru kabul edilmemektedir.

4.Özel gereksinimli çocukların kabulünde, bireysel ve fiziki bire bir desteğe ihtiyaç duymamaları ve merkezde uygulanacak programdan tam gün olarak yararlanabilecek düzeyde olmaları gözetilmektedir. Ön başvurularının ardından özel gereksinimi olan çocuklar ile uzman meslek elemanlarımız tarafından görüşmeler yapılmakta ve uygunlukları durumunda kesin kayda davet edilmektedir.

5. Merkezlerimize tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar kabul edilmektedir.