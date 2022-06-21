İBB kreş kayıtları başladı mı? Yuvamız İstanbul ön başvuru nasıl, nereden yapılır? İBB kreş (ana okulu) ücretleri ne kadar? soruları şu sıralar veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Çocuklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerine vermek isteyen ailelerin merakla bekledikleri an geldi. İBB Yuvam İstanbul sitesinden alınan bilgilere göre İBB kreş ön başvurular 21-30 Haziran tarihleri arasında alınacak. Peki İBB anaokulu, ana sınıfı başvuruları nereden yapılacak?

İBB kreş kayıtları başladı mı? Yuvamız İstanbul ön başvuru nasıl, nereden yapılır? İBB kreş (ana okulu) ücretleri ne kadar? soruları şu sıralar veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Çocuklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerine vermek isteyen ailelerin merakla bekledikleri an geldi. İBB Yuvam İstanbul sitesinden alınan bilgilere göre İBB kreş ön başvurular 21-30 Haziran tarihleri arasında alınacak. Peki İBB anaokulu, ana sınıfı başvuruları nereden yapılacak?

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da çocuklu ailelerin en büyük problemlerinden biri de kreşlerin yetersiz ve pahalı olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kreş hizmetini geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdi. Yuvamız İstanbul adı verilen projede kreş sayısı 30'u aştı. Yeni kreşlerin sisteme dahil edilmesiyle bu sayının artması bekleniyor. Çocuklarını İBB'nin kreşlerine vermek isteyen aileler başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin duyuru Yuvamız İstanbul sitesinden yapıldı.

İBB kreş kayıtları başladı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılında İBB kreşleri yüzlerce miniği yuvasına kabul edecek. İBB kerş ön başvuruları yapıldıktan sonra uygun olan adaylar kesin kayıt için çağırılacaktır. Kesin kayıtlar için çağrılar Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ailelere duyurulacaktır. İBB Yuvamız İstanbul kreşlerine 36-72 ay (3- 6 Yaş) arası için başvuru alınmaktadır.

Yuvamız İstanbul ön başvrular ne zaman?

2022-2023 dönemi için hizmete devam eden 32 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezine ön başvurular 21-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yuvamız İstanbul ön başvuru nasıl, nereden yapılır?

İBB kreşlerine başvuru yapmak isteyen aileler başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Yuvamız İstanbul kerş başvuruları kurumun web sayfası üzerinden yapılıyor. Başvurular ev ya da iş adresinize en yakın merkezimizi seçerek yapılabilir. Devam eden çocuklarımızın kayıt yenileme işlemleri de aynı tarihlerde yine aynı sistemden yapılacaktır.

Yuvamız İstanbul (İBB kreş) başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler

* Yuvamız İstanbul ÇEM 36-72 ay arası çocuklarına düzenli hizmet vermektedir. 2022-2023 eğitim dönemi için başvuru kabulü, doğum tarihi 1 Ekim 2016- 31 Aralık 2019 aralığında olan çocukları kapsamaktadır.

* Merkezlerimize ulaşım için herhangi bir ulaşım desteği sağlanmamaktadır. Lütfen evinize ya da iş yerinize yakın olan merkezleri tercih ediniz.

* Seçeceğiniz tek merkeze ön başvuru alınmaktadır, çoklu başvuru kabul edilmemektedir.

* Özel gereksinimli çocukların kabulünde, bireysel ve fiziki bire bir desteğe ihtiyaç duymamaları ve merkezde uygulanacak programdan tam gün olarak yararlanabilecek düzeyde olmaları gözetilmektedir. Ön başvurularının ardından özel gereksinimi olan çocuklar ile uzman meslek elemanlarımız tarafından görüşmeler yapılmakta ve uygunlukları durumunda kesin kayda davet edilmektedir.

* Merkezlerimize tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar kabul edilmektedir.

İBB kreş (ana okulu) ücretleri ne kadar?

İBB kreş ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam yapıldığı duyuruldu. Artan maliyetler ve çalışanların giderlerinin karşılanabilmesi için İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin aylık ücretlerinde büyük bir artış oldu.

Zamla birlikte aylık 690 TL olan kreş ücreti 940 TL'ye çıktı. Hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin yarısı ile üçte biri arasında olanlara uygulanan 345 liralık aylık ücret 470 TL oldu. Kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar için ücretsiz olmaya devam edecek. Yeni fiyatlar 1 Eylül 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. .