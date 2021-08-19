İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için araştırmalara başladı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar kırtasiye yardımı ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. Peki İBB kırtasiye yardımı kimlere verilir? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için araştırmalara başladı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar kırtasiye yardımı ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. Peki İBB kırtasiye yardımı kimlere verilir? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrenciler eğitimlerini uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Son yapılan açıklamalara göre okullarda yüz yüze eğitimlerin başlanmasına karar verildi. 6 Eylül'de tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olarak başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler de çocukalrının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmalara başladı. Maddi durumu yerinde olmayan aileler kırtasiye yardımı ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılam istiyor. İBB de eğitim gören öğrencilere bir defaya mahsus 300 lira destek veriyor. Peki İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır? İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

İBB kırtasiye yardımı nasıl alınır?

İBB eğitim gören ailelere ve öğrencilere destek vermeye devam ediyor. İBB ilkokul, ortaokul, lise, Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencilerine bir kereye mahsus 300 TL ödeme yapılıyor. Bu yardım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yardımlar, eğitim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yönelik uygulanmaktadır.

İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Kırtasiye yardımına ihtiyacı olan ailer öncelikle devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Ayrıca belediyeler de vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunurlar. İBB de sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edyor. İBB kırtasiye yardımı almak isteyen vatandaşlar İBB kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Avrupa yakasında Edirnekapı ile Anadolu yakasında Selimiye veznelerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca bağlı oldukları muhtarlıklara da başvurarak yardımlar hakkında geniş çaplı bilgi alınabilir.

İBB eğitim yardımı başvuru şartları neler?

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

2-)Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

3-)Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

4-)Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

5-)Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

6-)Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

İBB eğitim yardımı başvurusu istenen belgeler neler?

1-) Öğrenci Belgesi (Öz anne, öz baba veya yasal vasisi olmayan veliler için; öğrenci belgesine, öğrencinin velisi olduğunu belirtir ibarenin okul müdürlüğünce yazılması ve bu ibarenin altının okul müdürlüğünce ayrıca mühürlenip imzalanarak öğrenci belgesinin tanzim edilmesi gerekmektedir),

2-) Ödemeyi Alan Velinin ve Öğrencinin Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.)

3-) Engelliler İçin Engel Durumunu Gösterir Belge (Geçerlilik süresi halen devam eden; Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (aslı görülerek) veya Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alınan RAM raporu)

4-) Yetim, Öksüz ve Şehit Çocuğu olan öğrenciler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Ölüm Belgesi”

İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yurtlarla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. "İBB tarihinde ilk" diyerek paylaşım yapan İmamoğlu "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" dedi. İBB yurt başvurusuna bulunmak isteyen öğrenciler İBB'nin internet sitesindeki duyuruları yakından takip etmeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.