İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye alımı sınav sonuçları 2021

İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB'ye 541 itfaiye eri alımı için binlerce kişi başvurdu. Başvuranların 7379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Bu adaylardan da sıralamaya sıralamaya giren 2682 aday İBB itfaiye eri alımı için sınava girdi. Sınav sonrası sonuçlarının merak eden adaylar İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruları sormaya başladı. İBB itfaiye eri sınav sonuçları için İBB'nin duyuruları yakından takip edilmeli.

İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB'ye 541 itfaiye eri alımı için binlerce kişi başvurdu. Başvuranların 7379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Bu adaylardan da sıralamaya sıralamaya giren 2682 aday İBB itfaiye eri alımı için sınava girdi. Sınav sonrası sonuçlarının merak eden adaylar İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruları sormaya başladı. İBB itfaiye eri sınav sonuçları için İBB'nin duyuruları yakından takip edilmeli.

İBB, 541 itfaiye eri alımı yapacağını açıklamıştı. İBB tarafından yapılacak sınava 8 bin 934 kişi başvurdu. Adaylar arasında 7379'sının sınava uygunluk şartlarını tanıdığı tespit edildi. Adaylar arasında sıralamaya giren 2682 aday için sınav yapıldı. Yazılı sınav, 10 Haziran 2021 Perşembe günü, uygulama sınavı ise 11/6/2021-16/7/2021 tarihleri arasında yapılacak. İBB itfaiye eri alımı sınavları şeffaflık ilkesine göre yapıldı. İBB itfaiye alımı sınav sonuçlarını merak eden adaylar da İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı? İBB itfaiye sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak etmeye başladı.

İBB itfaiye eri sınav sonucu açıklandı mı?

2021 İBB itfaiye eri sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını İBB'nin duyuruları ile öğrenebilir. İBB'nin resmi internet sayfası da yakondan takip edilmeli.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.

2021 İBB itfaiyeci alımı sıanvına itiraz süreci

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin (http://www.ibb.gov.tr) adersinden ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.