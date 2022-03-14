İBB işçi maaş zam 2022 | İBB işçilerine zam mı yapıldı? İBB işçilerine ne kadar, kaç TL zam yapıldı? İBB'de hangi işçilere zam geldi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. İmamoğlu 2022 Mart ayında yaptığı açıklamada işçilere zam yapılacağını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında İmamoğlu işçi ücretlerine yüzde 54,44 oranında zam yapılacağını duyurdu.

İBB işçi maaş zam 2022 | İBB işçilerine zam mı yapıldı? İBB işçilerine ne kadar, kaç TL zam yapıldı? İBB'de hangi işçilere zam geldi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. İmamoğlu 2022 Mart ayında yaptığı açıklamada işçilere zam yapılacağını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında İmamoğlu işçi ücretlerine yüzde 54,44 oranında zam yapılacağını duyurdu.

Yüz binlerce işçinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranındaydı. 2022 yılının başında işçilere yapılan zam belli olmuştu ancak İBB'den işçi zamlarına ilişkin bir açıklama daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli binlerce işçi Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması ile sevindi. Maaşlarına yapıalcak artışı merak eden İBB Belediye işçileri oranın duyurulması ile maaşlarında kaç TL artış olacağını sorgulamaya başladı.

İBB işçilerine zam mı yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Bekediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine zam yapılacağını duyurdu.

İBB işçilerine ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili binlerce işçiyi ilgilendiren duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Enflasyona vurgu yapan İmamoğlu “İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek zam oranını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: “Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun.”

İşçi nedir?

İşçi ya da amele, TDK'ya göre tanımı başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse.

İşçi kavramı insanoğlunun mülkiyet kavramını geliştirmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Daha önceleri sırasıyla toplayıcı ve avcı olan insanın tarımla uğraşmaya başlaması ve buna bağlı olarak yerleşik düzene geçişiyle mülkiyet kavramı gelişmiş ve bununla birlikte de işçi kavramı doğmuştur. .