Binlerce üniversite öğrencisi eğitimlerini maddi açıdan daha kolay devam ettirebilmek için İBB bursuna başvurdu. Sonuçların açıklanmasına az bir süre kala öğrenciler 'İBB bursu yattı mı? 2021-2022 İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak? Burs sonuçları açıklanınca burs ne zaman yatacak?' sorularına cevap aramaya başladı. Peki İBB bursu ilk taksit 2021 ve 2022'de ne zaman yatacak?

İBB bursu ne zaman yatar? İBB burs başvurusu yapan binlerce kişi sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da burs ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. İBB burs başvuruları 5 Ekim 2021'de başladı ve 22 Ekim 2021'de sona erdi. Eğitimlerinin ekonomik açıdan daha kolay devam ettmek isteyen öğrenciler İBB bursu ile rahat bir nefes almak isteyen öğrenciler İBB bursu yattı mı? 2021-2022 İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak? Burs sonuçları açıklanınca burs ne zaman yatacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İBB bursları ile ilgili detaylar...

İBB bursu yattı mı?

İBB bursu henüz yatmadı zira İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İBB burs başvuruları değerlendirme aşamasında. Bir kaç gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

2021-2022 İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor. Ancak net bir rakam henüz belli değil.2021 yılında İBB bursu 3500 TL civarında olabilir.

Burs sonuçları açıklanınca burs ne zaman yatacak?

İBB bursunun sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra hesaplara yatması bekleniyor.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Öğrenciler İBB bursu ile eğitimlerini daha kolay devam ettirebilmek istiyor. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili İBB'den henüz açıklama gelmedi.

İBB burs başvuru şartları neler?

İBB bursu almak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte İBB burs başvuru şartları;

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs değerlendirmesi nasıl yapılır?

* Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

* Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

* Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.