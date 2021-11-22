İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversite öğrencisine burs desteği veriyor. İBB bursunu almak isteyen öğrenciler başvurularını yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ekonomik olarak eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için burslara ihtiyacı olan öğrenciler İBB bursunun 2021-2022 döneminde ne zaman hesaplara yatacağını da şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 İBB bursu ilk taksit hemen yatar mı? İBB'den konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Binlerce üniversite öğrencisi İBB bursunu alabilmek için başvurularını tamamladı. Başvurular şu anda İBB yetkilileri tarafından inceleniyor ve en uygun görülen kişilere bursların verilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burs başvuruları 5 Ekim'de başlamış e 22 Ekim'de sona armişti. 2021-2022 İBB burs sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar? 2021-2022 İBB bursu ilk taksit hemen yatar mı?

2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB burs başvurusunda bulunan binlerce kişi şimdiden bursların ne zaman hangi tarihte yatacağını da araştırmaya başladı. İBB bursu geçen dönemlerde 3 taksit halinde ödenmişti. 2021-2022 yılında da yine 3 taksit halinde ödeneceği tahmin ediliyor. Geçen sene İBB bursu ilk taksit 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar?

İBB bursunun sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra hesaplara yatması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Öğrenciler İBB bursu ile eğitimlerini daha kolay devam ettirebilmek istiyor. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili İBB'den henüz açıklama gelmedi.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.