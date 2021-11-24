İBB bursuna başvuru yapan binlerce kişinin merakla beklediği gün nihayet geldi. İBB burs başvuru sonuçları 23 Kasım sabahı açıklandı. Burs almaya hak kazanan binlerce kişi İBB bursu 1 taksit yattı mı? 2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Artan hayat pahalılığı ile üniversite eğitimi görmek oldukça zorlaştı. İBB bursu ile bir nebze de olsa rahat nefes almak isteyen öğrenciler bursların bir an önce hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki 2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak?

İBB bursuna başvuru yapan binlerce kişinin merakla beklediği gün nihayet geldi. İBB burs başvuru sonuçları 23 Kasım sabahı açıklandı. Burs almaya hak kazanan binlerce kişi İBB bursu 1 taksit yattı mı? 2021-20222 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Artan hayat pahalılığı ile üniversite eğitimi görmek oldukça zorlaştı. İBB bursu ile bir nebze de olsa rahat nefes almak isteyen öğrenciler bursların bir an önce hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki 2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak?

Binlerce üniversite öğrencisi açıklanan İBB burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazandı. Burs almanın sevincini yaşayan öğrenciler bursların ne zaman, hangi gün yatacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler şu sırlar 2021-20222 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar? sorusuna yanıt arıyor. Peki İBB bursu 1 taksit yattı mı? İşte İBB bursları ve ödemelerine dair detaylar...

İBB bursu 1 taksit yattı mı?

2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları nihayet açıklandı. Burs sonuçlarının açıklanması ile binlerce öğrenci banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki 2021-2022 İBB bursu 1 taksit yattı mı? İBB bursu ilk taksit ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor. İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

İBB burs sonuçları açıklandı

İBB burs sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''İBB'nin üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. Sonuçlara, http://gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor'' denildi.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

İBB bursu değerlendirme yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanır.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.