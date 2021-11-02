İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 | Açıklandı mı? 2021 İBB burs sonucu ne zaman açıklanır?

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 | Üniversite eğitimlerini artan hayat pahalılığı karşısında ekonomik olarak daha kolay devam ettirebilmek için binlerce öğrenci burs veren kurumları araştırıyor ve başvuru yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonucu ne zaman açıklanır? İşte binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği İBB burs başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar.

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 | Son zamanlarda kira başta olmak üzere birçok ürüne peş peşe zamlar geldi. Zam yağmurundan en çok yıpranan kesimin başında üniversite öğrencileri ve onların aileleri geliyor. Çocuklarını şehir dışında okutabilmenin masrafı son yıllarda katlanarak arttı. Durum böyle olunca öğrenciler de bu dönemde hiç olmadığı kadar bursa ihtiyaç duyuyor. İBB de binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusu yapan öğrenciler de sonuçların ne zaman hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki 2021 İBB burs sonucu ne zaman açıklanır? İBB Burs sonuçları açıklandı mı?

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binlerce üniversite öğrencisine burs veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de burs başvurularını alan İBB'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman buraya tıkalayarak sonuç sorgulama ekranına gidebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

İBB BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Öğrenciler İBB bursu ile eğitimlerini daha kolay devam ettirebilmek istiyor. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili İBB'den henüz açıklama gelmedi.

İBB BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İBB İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı (İBB bursu) 5 Ekim 2021'de başladı ve 22 Ekim 2021 tarihlerinde sona erdi. İBB İBB Genç Üniversiteli Eğitim sitesinde şöyle bir ibare yer alıyor: "Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz."

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

2021-2022 İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB BURS DEĞERLENDİRMESI NASIL YAPILIR?

* Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

* Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

* Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.