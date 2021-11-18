2021 İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başladı ve 22 Ekim'de sona erdi. Hayat pahalılığının arttığı son dönemde öğrencilerin burslara olan ilgisi kat kat arttı. Binlerce kişi de İBB'nin bursuna başvurdu. İBB Genç Üniversiteli bursuna başvuran öğrenciler İBB burs sonuçları sorgula | İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar? sorularına yanıt arıyor.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar? İBB binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB Genç Üniversiteli bursu ile öğrencilere geçen sene 3.200 TL burs yardımında bulunmuştu. Bursalar 3 taksit halinde ödeniyor. İBB bursu bir çok öğrencinin yaşamını ciddi oranda kolaylaştırıyor. Genç Üniversiteli bursuna başvuran binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başladı ve 22 Ekim 2021'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesi süreci başladı. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu?

Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

18 yaşımı doldurmadığım için bankadan IBAN numarası alamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

Üniversite eğitim kaydımı dondurdum. Eğitim yardımından yararlanabilir miyim?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

İkametim İstanbul'da ancak il dışında bir üniversiteye kayıtlıyım. Başvuru yapabilir miyim?

Evet. Başvuru yapılabilir.

Açık Öğretim Fakültesi öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.

Vakıf üniversitesi burslu öğrenciler İBB burs başvuru yapabilir mi?

Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımlarının hesaplara yatırılma tarihi nedir?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.