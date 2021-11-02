İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB'den duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de binlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak. Genç Üniversiteli bursuna başvurular 5 Ekim'de başlamış 22 Ekim'de sona ermişti. İBB burs başvurusu yapan binlerce kişi İBB'den sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru bekliyordu. Peki İBB'den duyuru geldi mi? İBB burs başvurularının tamamlanmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti ve burs sonuçları henüz açıklanmadı.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversite öğrencisine 2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs imkanı sağlıyor. Son aylarda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler her zamankinden daha fazla bursa ihtiyaç duyar oldu. Ev kirası, barınma masrafı, okul giderleri, giyecek ve yiyecek giderleri derken öğrencilerin masrafları giderek arttı. Eğitimlerini ekonomik olarak daha kolay devam ettirmek isteyen öğrenciler İBB bursuna da başvurdu ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor.

İBB BURS SONUCU AÇIKLANDI MI?

5 Ekim 2021'de başlayan İBB burs başvuruları 22 Ekim 2021'de sona erdi. Önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurabildiği İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merak içinde bekliyor.

İBB BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Öğrenciler İBB bursu ile eğitimlerini daha kolay devam ettirebilmek istiyor. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili İBB'den henüz açıklama gelmedi.

İBB BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

İBB tarafından binlerce lisans ve önlisans öğrencisine burs veriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de burs başvurularını alan İBB'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman buraya tıklayarak sonuç sorgulama ekranına gidebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar olacağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

2021-2022 İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksiti 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksitinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verdiği eğitim desteğidir.

BURS NEDİR?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.