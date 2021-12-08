İBB burs ödeme | İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı? sorusu son günlerde binlerce öğrenci tarafından soruluyor. İBB burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci İBB burslarının ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Burs sonuçları 23 Kasım 2021'de açıklanmıştı. Bunun üzerinden haftalar geçmesine rağmen İBB burslarının halen yatmaması öğrencileri endişelendiriyor. İşte İBB burslarının ne zaman yatacağına dair gelişmeler...

İBB burs ödeme | İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı? sorusu son günlerde binlerce öğrenci tarafından soruluyor. İBB burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci İBB burslarının ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Burs sonuçları 23 Kasım 2021'de açıklanmıştı. Bunun üzerinden haftalar geçmesine rağmen İBB burslarının halen yatmaması öğrencileri endişelendiriyor. İşte İBB burslarının ne zaman yatacağına dair gelişmeler...

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket pek çok ürüne zam gelmesine neden oldu. Durum böyle olunca üniversite öğrencilerinin eğitimleri ekonomik açıdan daha da zor oldu. Eğitimlerini maddi yönden daha rahat devam ettirmek iseyen üniversite öğrencileri çeşitli burslara başvurdu. Onlardan biri de İBB'nin Genç Üniversiteli bursu. Burs sonuçları 23 Kasım'da açıklandı ancak henüz burs üretleri hesaplara yatmadı. Binlerce öğrenci de İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı? İBB bursu ne zaman yatar? gibis sorulara yanıt aramaya başladı.

İBB bursu 1. taksit yattı mı?

İBB bursu bilindiği gibi 3 taksit (1200 + 1000 + 1000 TL) halinde ödeniyor. İlk taksitin hesaplara yatmasını bekleyen öğrenciler İBB bursu 1. taksit yattı mı? sorusuna yanıt arıyor. İBB 1. taksit ödemeleri henüz yapılmadı.

İBB bursu Aralık'ta yatar mı?

İBB burs sonuçlarının açıklanmasının üzerinden haftalar geçti. Burs ödemelerini henüz alamayan öğrenciler Aralık ayında İBB 1. taksit ödemesinin yatıp yatmayacağını merak ediyor. İBB bursu ilk taksitlerin ne zaman yatacağı henüz belli değil ancak geçen sene İBB bursu ilk taksit 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB bursu başvuru genel koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursu değerlendirme yöntemi

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.