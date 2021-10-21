İBB burs başvurusu bitti mi? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB burs başvurusu bitti mi? Son dönemlerde yaşanan hayat pahalılığı en çok üniversite öğrencilerinin belini büküyor. Eğitimlerini sürdürebilmek için maddi olarak desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencileri resmi kurumlardan ve özel kurumlardan burs almak için çabalıyor. İBB de binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen ancak henüz başvurusunu yapmayan adaylar için süre daralıyor. İBB burs başvurusunu yapanlar da sonuçların açıklanmasını şimdiden dört gözle bekliyor. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB burs başvurusu bitti mi? Son günlerde kiira artışları adeta uçuşa geçti. Market pazar ve ev eşyası fiyatrları da arttı. Durum böyle olunca artan hayat pahalılığı en çok üniverisite öğrencilerini etkilemeye başladı. Eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen üniversite öğrencileri resmi kurumlardan ve özel kurumlardan burs almak için çabalıyor. İBB de binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen ancak henüz başvurusunu yapmayan adaylar için süre daralıyor. İBB burs başvurusunu yapanlar da sonuçların açıklanmasını şimdiden dört gözle bekliyor. Peki İBB bur sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları bitti mi?

İBB burs başvuruları 5 Ekim 2021'de balladı. Burs başvurusunu henüz yapmamış olan öğrenciler için süre daralıyor. İBB burs başvuru işlemleri 22 Ekim'de sona erecek.

İBB bur sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikle başvuru süresinin sona ermesi gerekiyor. 2021 İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesine geçilecek. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

2021-2022 İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ödenen burs kapsamında öğrencilere yıllık olarak 3 bin 200 veriliyor.

Geçen sene İBB bursu alanlar yeniden başvuru yapacak mı?

Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

18 yaşımı doldurmayanlar IBAN numarası nasıl bildirecek?

Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

Üniversite kaydını donduranlar İBB bursuna başvurabilir mi?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

İstanbul dışında üniversite kazananlar İBB bursuna başvurabilir mi?

İkametim İstanbul'da ancak il dışında bir üniversiteye kayıtlı olanlar İBB burs başvurusu yapabilir.

İBB Burs başvurusu şartları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Kimler İBB bursu alamaz

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.