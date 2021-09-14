Burs, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen maddi yardımdır. Burs ile üniversite eğitim masraflarını kolay karşılamayı amaçlayan binlerce kişi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs veren çeşitli kuruluşlara başvurmaya başladı. İBB de binlerce öğrenciye 3.200 TL eğitim destek bursu veriyor. İBB bursuna başvurmak isteyen öğrenciler 'İBB burs başvurusu başladı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt arıyor.

Bir çok öğrenci ve veli eğitim hayatınındaki masrafların yükünden şikayet ediyor. Hayat pahalılığın arttığı son günlerde üniversite eğitimi de oldukça masraflı bir hale geldi. Eğitimlerine maddi destek olması bakımından birçok öğrenci burs olanklarını araştırmaya başladı. Çeşitli burs veren kurum ve kuruluşlara başvuran öğrenciler İBB'nin de bursuna başvurmak istiyor. İstanbul'da üniversite okumak için gelen binlerce kişi İBB bursuna başvurmak için gün sayıyordu. Peki İBB burs başvurusu başladı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Burs alarak üniversite eğitim masraflarını kolay karşılamayı amaçlayan binlerce kişi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs veren çeşitli kuruluşlara başvurmaya başladı. İBB de binlerce öğrenciye 3.200 TL eğitim destek bursu veriyor. İBB bursuna başvurmak isteyen öğrenciler "İBB burs başvurusu başladı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB burs başvurunun başlayıp başlamadığı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvurusu başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. İBB burs başvuruları henüz başlamadı. İBB burs başvurusu yapmak iseyenler İBB'nin resmi sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

İBB burs başvrusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır? diye araştırıyor. Başvurular internet ortamında alınacak. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.

2021-2022 İBB bursu ne kadar?

2021-2022 döneminde İBB burs başvurusu yapmak isteyenler İBB bursu ne kadar sorusunu soruyor. İBB bursunda öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL ödeniyor. Ödemeler 3 taksit halined farklı dönemlerde yapılıyor.

2021-2022 İBB burs başvurusu koşulları

İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusu yapmayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.