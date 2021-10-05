İBB burs başvurusu 2021 | Burs alarak eğitimlerini ekonomik yönden daha rahat devam ettirmek isteyen yüz binlerce öğrenci çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. İBB de 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce kişiye burs vereceğini açıkladı. İBB bursuna bu sene oldukça fazla ilgi var. İBB bursuna başvuru yapmak için haftalardır bekleyen öğrenciler İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyordu. İşte İBB burs başvurusuna dair detaylar...

İBB burs başvurusu 2021 | Burs alarak eğitimlerini ekonomik yönden daha rahat devam ettirmek isteyen yüz binlerce öğrenci çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. İBB de 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce kişiye burs vereceğini açıkladı. İBB bursuna bu sene oldukça fazla ilgi var. İBB bursuna başvuru yapmak için haftalardır bekleyen öğrenciler İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyordu. İşte İBB burs başvurusuna dair detaylar...

Yüz binlerce üniversite öğrencisi hayat pahalılığının arttığı şu günlerde eğitimlerinin ekonomik açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs olanakları araştırıyor. Devlet bursu ve özel burslara başvurular yapan öğrenciler İBB'nin burs başvuru ekranının açılmasını bekliyordu. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada "Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir." denildi. Bu açıklama öğrencileri sevindirdi. Peki İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu son gün ne zaman?

İBB burs başvurusu başladı mı?

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor." Adaylar 5 Ekim'de online olarak İBB burs başvurularını yapacak.

İBB burs başvurusu son gün ne zaman?

İBB burs başvurusunun son günü 22 Ekim olarak açıklandı. Bu tarihten sonra İBB burs başvurusu alınmayacak.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

İBB burs başvrusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır? diye araştırıyor. Başvurular internet ortamında alınacak. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.

2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçen sen yapılan İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. 2021-2022 İBB bursu için yapılan başvuruların da Kasım yada Aralık ayında açıklanması beklenebilir. İBB burs sonuçları da İBB Genç Üniversiteli sayfasından suyurulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.