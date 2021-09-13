İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatar? Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat yürütebilmek için burs olanaklarını araştırıyor. Ülkemizde kamu ve özel kurumlar binlerce öğrenciye burs sağlıyor. İBB de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İBB burs başvurularına ilişkin detaylar...

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce öğrenci ilk kez üniversite sıralarında yerlerini alacak. Üniversitede eğitim gören ve üniversiteye yeni başlayacak alan öğrenciler kamu ve özel sektörü burslarını araştırıyor. Ekonomik açıdan öğrencileri bir hayli rahatlatan burslara bu sene ilgi oldukça fazla. İstanbul'da üniversite okuyan ve İstanbul'da ikamet eden öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursuna başvuru yapmak istiyor. Peki İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatar?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat yürütebilmek için burs olanaklarını araştırıyor. Ülkemizde kamu ve özel kurumlar binlerce öğrenciye burs sağlıyor. İBB de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İBB burs başvurularına ilişkin detaylar...

İBB burs başvurusu başladı mı?

Binlerce öğrenci İBB burs başvurusu yapmak için bekliyor. İBB burs başvuruları Eylül ayında başlanması bekleniyordu. İBB burs başvurusu yapmak iseyenler İBB'nin resmi sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

Burs başvuruları, online olarak yapılmaktadır. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.

2021-2022 İBB bursu ne kadar?

2021-2022 döneminde İBB burs başvurusu yapmak isteyenler İBB bursu ne kadar sorusunu soruyor. İBB bursunda öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL ödeniyor. Ödemeler 3 taksit halined farklı dönemlerde yapılıyor.

2021-2022 İBB burs başvurusu koşulları

İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB burs başvurusu yapmayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB burs başvurusu danışma ve bilgi

İBB burs başvurusu hakkında bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler,

ALO 153 Beyazmasa

beyazmasa.ibb.istanbul

Şehir Dışı: 0212 153 00 00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.