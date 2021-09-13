İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatar?
İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatar? Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat yürütebilmek için burs olanaklarını araştırıyor. Ülkemizde kamu ve özel kurumlar binlerce öğrenciye burs sağlıyor. İBB de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İBB burs başvurularına ilişkin detaylar...
2021-09-13 12:40:13
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce öğrenci ilk kez üniversite sıralarında yerlerini alacak. Üniversitede eğitim gören ve üniversiteye yeni başlayacak alan öğrenciler kamu ve özel sektörü burslarını araştırıyor. Ekonomik açıdan öğrencileri bir hayli rahatlatan burslara bu sene ilgi oldukça fazla. İstanbul'da üniversite okuyan ve İstanbul'da ikamet eden öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursuna başvuru yapmak istiyor. Peki İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatar?
Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat yürütebilmek için burs olanaklarını araştırıyor. Ülkemizde kamu ve özel kurumlar binlerce öğrenciye burs sağlıyor. İBB de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İBB burs başvurularına ilişkin detaylar...
İBB burs başvurusu başladı mı?
Binlerce öğrenci İBB burs başvurusu yapmak için bekliyor. İBB burs başvuruları Eylül ayında başlanması bekleniyordu. İBB burs başvurusu yapmak iseyenler İBB'nin resmi sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.
İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?
Burs başvuruları, online olarak yapılmaktadır. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.
2021-2022 İBB bursu ne kadar?
2021-2022 döneminde İBB burs başvurusu yapmak isteyenler İBB bursu ne kadar sorusunu soruyor. İBB bursunda öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL ödeniyor. Ödemeler 3 taksit halined farklı dönemlerde yapılıyor.
2021-2022 İBB burs başvurusu koşulları
İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
İBB burs başvurusu yapmayacak öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
İBB burs başvurusu danışma ve bilgi
İBB burs başvurusu hakkında bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler,
ALO 153 Beyazmasa
beyazmasa.ibb.istanbul
Şehir Dışı: 0212 153 00 00
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)