İBB burs başvuru tarihi belli oldu | İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 İBB bursu ne kadar?

2021 İBB burs başvuru tarihi belli oldu | Hayat pahalılığının arttığı son günlerde üniversite öğrencileri eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli kurumlara burs başvurusunda bulunuyor. İstanbul'da ikamet eden üniversite öğrencileri İBB bursuna da başvurmak için sabırsızlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursunu alabilmek için başvuru yapmak isteyen öğrenciler BB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 İBB bursu ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyordu. İBB 2021 burs başvuru tarihi belli oldu.

Üniversite eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediysi'nin verdiği burs için de başvuru yapmak isteyen öğrenciler başvuru tarihinin ne zaman başlayacağını araştırıordu. BB Genç Üniversiteli internet sayfasından İBB 2021 burs başvurusunun ne zaman başlayacağına dair önemli bir açıklama yapıldı.

İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

İBB Genç Üniversiteli internet sayfasından yapılan açıklama İBB burs başvurusu için bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir."Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor."

İBB burs başvurusu başladı mı?

2021 İBB burs başvurusu henüz başlamadı. Başvurular 5 Ekim 2021'de başlayacak.

İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde İBB burs ücretinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Peki İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar? İBB bursu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 3 bin 200 TL ödeniyordu. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor. Ancak net bir rakam henüz belli değil.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

BB burs başvurusunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.