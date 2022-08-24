İBB burs başvuru tarihi | 2022 İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu ne zaman? 2022 İBB bursu ne kadar oldu?

İBB burs başvuru tarihi | Son zamanlarda hayatın her alanında hissedilen pahalılık en çok da üniversite öğrencilerini etkiliyor. Bur alarak eğitim hayatlarında bir nebze de olsa rahat nefes almak isteyen binlerce kişi İBB bursuna başvuru yapmak için bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce kişiye her yıl burs veriyor. 2022 İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu ne zaman? İBB bursu ne kadar oldu? sorularına ise şu sıralar üniversite öğrencileri tarafından yanıta aranıyor. İşte 2022 İBB burs başvurularına dair detaylar...

İBB burs başvuru tarihi | Son zamanlarda hayatın her alanında hissedilen pahalılık en çok da üniversite öğrencilerini etkiliyor. Bur alarak eğitim hayatlarında bir nebze de olsa rahat nefes almak isteyen binlerce kişi İBB bursuna başvuru yapmak için bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce kişiye her yıl burs veriyor. 2022 İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu ne zaman? İBB bursu ne kadar oldu? sorularına ise şu sıralar üniversite öğrencileri tarafından yanıta aranıyor. İşte 2022 İBB burs başvurularına dair detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine burs desteği geçtiğimiz yıllarda hayata geçti. On binlerce öğrenci İBB Genç Üniversiteli bursu ile eğitim hayatlarında ekonomik açıdan rahat bir nefes alıyor. 2022 yılında YKS yerleştirme maratonu ile binlerce kişi daha İBB bursuna başvuru yapmak için bekliyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle üniversite okumanın her gün biraz daha zorlaştığı şu günlerde İBB bursu öğrencilere ilaç gibi geliyor.

2022 İBB burs başvuru tarihi

2022 İBB burslarına başvuru tarihi belli oldu. İBB'nin Genç Üniversiteli internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 burs başvuruları 26 Eylül'de başlayacak. İstanbul'da ikamet eden ve İstanbullu olup da başka şehirde üniversite kazanan öğrenciler İBB bursuna başvuru yapabilecek.

2022 İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB Genç Üniversiteli burslarına başvurular henüz başlamadı. Yaklaşık 1 aylık süden sonra burs başvuruları sistemi açılacak. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresine 26 Eylül'de giriş yapan öğrenciler burs başvurularını tamamlayabilecek.

İBB bursu ne kadar oldu?

Merakla beklenen İBB bursu zammına ilişkin açıklama İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu açıklamasıyla binlerce kişiyi sevindirdi.

2022 İBB bursu kaç TL oldu?

İBB Başklanı İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz." dedi. İBB burslarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapıldı. İBB bursu önceki senelerde 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödeniyordu. İBB bursu 2022'de 4.500 TL oldu.

İBB 2022 burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu. 2022 yılında da İBB burs başvuru sonu sonuçlarının Kasım ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

İBB bursuna kimler başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Üniversite kaydını donduranlar İBB bursu alabilir mi?

Üniversitede çeşitli nedenlerden dolayı kayıt donduran öğrenciler İBB eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

İkameti İstanbul'da olup İstanbul dışında üniversite kazananlar burs alabilir mi?

İstanbul'da ikamet edip de İstanbul dışında bir üniversitede eğitim gören adaylar İBB'nin bursuna başvuru yapabilir.

AÖF öğrencileri İBB bursuna başvurabilir mi?

Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri İBB bursuna başvuru yapamamaktadır.

Vakıf üniversitesi öğrencileri İBB bursuna başvuru yapabilir mi?

Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

İBB burs başvurusu nasıl değerlendirilir?

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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