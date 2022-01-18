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TIMETURK / GENEL / Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya Erkem İmamoğlu'ndan destek!

Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya Erkem İmamoğlu'ndan destek!

Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'ndan destek geldi. Youtube'da yayınlanan Sezen Aksu'nun son şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret ettiği iddiası ile pek çok kişinin tepkisine neden olan Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi. İmamoğlu, 'Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-18 13:56:31
Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya Erkem İmamoğlu'ndan destek!

Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'ndan destek geldi. Youtube'da yayınlanan Sezen Aksu'nun son şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret ettiği iddiası ile pek çok kişinin tepkisine neden olan Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi. İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." dedi.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında geçn sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda da bulunulan Sezen Aksu'yu eleştirenler olduğu gibi destek verenler de vardı.

İMAMOĞLU'NDAN SEZEN AKSU'YA DESTEK

Tartışmalar sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Paylaşımında Sezen Aksu'ya destek veren İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerine yer verdi.

SEZEN AKSU "ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK" ŞARKISI SÖZLERİ NELER?

Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane .

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