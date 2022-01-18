Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya Erkem İmamoğlu'ndan destek!
Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'ndan destek geldi. Youtube'da yayınlanan Sezen Aksu'nun son şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret ettiği iddiası ile pek çok kişinin tepkisine neden olan Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi. İmamoğlu, 'Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz.' dedi.
2022-01-18 13:56:31
Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'ndan destek geldi. Youtube'da yayınlanan Sezen Aksu'nun son şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret ettiği iddiası ile pek çok kişinin tepkisine neden olan Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi. İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." dedi.
Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında geçn sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda da bulunulan Sezen Aksu'yu eleştirenler olduğu gibi destek verenler de vardı.
İMAMOĞLU'NDAN SEZEN AKSU'YA DESTEK
Tartışmalar sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Paylaşımında Sezen Aksu'ya destek veren İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerine yer verdi.
SEZEN AKSU "ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK" ŞARKISI SÖZLERİ NELER?
Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane .
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