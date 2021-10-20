Huzursuz bacak sendromu geceleri uykusuz bırakıyor

Bacaklarda huzursuzluk, karıncalanma, sızlama, ağrı, çekilme, itilme gibi hisler ve bacakları hareket ettirme isteği nörolojik bir hastalık olan huzursuz bacak sendromunun belirtileridir. Huzursuz bacak sendromunu sizler için araştırdık...



Bacaklarda huzursuzluk, karıncalanma, sızlama, ağrı, çekilme, itilme gibi hisler ve bacakları hareket ettirme isteğiyle kendini gösteren huzursuz bacak sendromu nörolojik bir hastalıktır ve kadınlarda erkeklere nazaran iki kat fazla görülür.

Huzursuz bacak sendromu sadece uyurken değil istirahat ederken, havayolu seyahatlerinde, karayolu seyahatlerinde de görülür. Bacaklarda ağrı, kramp, kaşıntı, yanma, karıncalanma görülür. Hasta bacaklarını hareket ettirmek ister ve bu dürtüye engel olamaz. Huzursuz bacak sendromu tüm bu yaşananlar yüzünden hastayı uykusuz bırakır.

Huzursuz bacak sendromu hastalarda hangi belirtiler gösterir?

Huzursuz bacak sendromu yaşayan hastada bacak ağrısı, bacağı hareket ettirme mecburiyeti, kramp, uyuşukluk, karıncalanma, kaşıntı, yanma görülür. Bu şikayetler kollarda da görülebilir. Şikayetler arttığında hastanın uyku kalitesi olumsuz etkilenir. Hastada buna bağlı depresyon, panik atak ve agresif ruh hali görülebilir. Huzursuz bacak sendromunda bacaklar hareket ettirildiğinde şikayetler azalır. Huzursuz bacak sendromu belirtileri gün sonuna doğru, uzun istirahatlerde ve gece yarısında artış gösterir.

Huzursuz bacak sendromu neden görülür?

Huzursuz bacak sendromu genetik kökenli olabilir. Ayrıca diyabet, hamilelik, hipotroidi, ağır metal toksinleri, polinöropati, hormonal hastalıklar, Romatoid Artrit, Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Disk Hernileri (fıtıklar), kas hastalıkları, kansızlık, üremi, sigara , kafein tüketme, alkol tüketme, böbrek yetmezliği, bacaklarda kan dolaşımı yetersizliği, bazı ilaçlar yüzünden de görülebilir.

Huzursuz bacak sendromu en çok kimlerde görülür?

Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülür.

Huzursuz bacak sendromu tanısı nasıl konur?

Huzursuz bacak sendromu tanısı görüntüleme yöntemleriyle veya kan tetkikleri ile ortaya çıkmaz. Doktor hastaların şikayetlerini dinler ve ona göre teşhis koyar.

Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromu tedavi edilmezse gündüz uyku hali, sosyal ilişkilerde problemler, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, depresyona yatkınlık hastada görülebilir.

Kesin tanılı Huzursuz bacak sendromu hastalarında İlaç tedavisi olarak dopamin düzeyini artırıcı ilaçlar kullanılır. Hafif hastalık belirtisi gösteren hastalarda ise günlük egzersizler, masajlar, soğuk veya sıcak uygulamalar belirtilerin hafiflemesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.