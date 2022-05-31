Cannes Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi Triangle of Sadness’ (Hüzün Üçgeni) oldu. Altın Palmiye ödülünü alan yapım ülkemizde de film severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmi izlemek isteyenler Hüzün Üçgeni Netflix'te var mı? (Triangle of Sadness) Hüzün Üçgeni nasıl, nereden izlenir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Hüzün Üçgeni adlı filme dair detaylar...

Bu sene 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi belli oldu. İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un filmi ‘Triangle of Sadness' (Hüzün Üçgeni) ‘Altın Palmiye' ödülünü aldı. Film konusu ve içerdiği sahnelerle oldukça fazla konuşuldu. Yılın mide bulandırıcı filmi olarak da tanımlanan Hüzün Üçgeni filmini izlemek isteyenler Hüzün Üçgeni Netflix'te var mı? Hüzün Üçgeni nasıl, nereden izlenir? sorularına yanıt aramaya başladı.

Hüzün Üçgeni Netflix'te var mı?

İsveçli yönetmen Ruben Östlund ile TRT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni şu anda Netflix'te yer almıyor. İlerleyen zamanlarda Netflix'te yerini alabilir. Filim hiçbir dijital platformda bulunmuyor.

Hüzün Üçgeni nasıl, nereden izlenir?

Hüzün Üçgeni adlı filmin ilerleyen günlerde TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Hüzün Üçgeni filmi hakkında

Cannes Film Festivali'nde ‘Altın Palmiye' ödülünün sahibi ‘Hüzün Üçgeni' isimli film oldu. Filmin başrollerinde Woody Harrelson, Harris Dickinson, Hanna Oldenburg, Charlbi Dean ve Carolina Gynning gibi isimler yer alıyor.

Hüzün Üçgeni konusu nedir?

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı Hüzün Üçgeni, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. Hüzün Üçgeni, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'ün yazıp yönettiği film, sosyal normları eleştiren bir hiciv örneği taşıyor. Modellik yapan Carl ve Yaya çifti, moda dünyasında hakimiyetlerini sürdürürken lüks bir deniz gezisine davet edilirler. Ultra zengin yolcuların bulunduğu gezide havanın giderek kötüleşmesiyle yat alabora olur. Kendini tek edilmiş bir adada milyarderler ve geminin hizmetlileriyle bulan çift, hiyerarşik dengenin bozulduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışır.