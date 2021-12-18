Hüsnüye Erdoğan kimdir? Hüsnüye Erdoğan hangi göreve atandı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyorç Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı. Atamanın ardından Hüsnüye Erdoğan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Hüsnüye Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Hüsnüye Erdoğan kimdir? Hüsnüye Erdoğan hangi göreve atandı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyorç Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı. Atamanın ardından Hüsnüye Erdoğan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Hüsnüye Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı. Erdoğan imzalı kararda şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince Hüsnüye Erdoğan atanmıştır."

HÜSNÜYE ERDOĞAN KİMDİR?

Hüsnüye Erdoğan 5 Mayıs 1965 tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesinde Fikret ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu.

Baba adı Fikret, anne adı Dudu'dur.

Konya İmam Hatip Lisesi'nin ilk kız mezunu oldu.

Ardından 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Giresun, Van ve Konya'da çeşitli kamu kurumlarında toplam 23 yıl boyunca hekim olarak görev yaptı.

Bu illerde birçok vakıf, dernek ve meslek odasının sosyal ve mesleki projelerinde yer almıştır.

Şubat 2015 itibarıyla milletvekili adaylığı için hekimlik görevinden istifa etmiş ve Haziran seçimlerinde 25. Dönem Ak Parti Konya Milletvekili seçilmiştir.

1 Kasım seçimleri sonucunda 26. Dönem Konya Milletvekili olarak tekrar seçilmiştir.

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Erdoğan, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesidir.

Hüsnüye Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.