Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?

Hüseyin Tavlı Kimdir? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı nereli ve kaç yaşındadır? 2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Hüseyin Tavlı'nın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Tavlı Kimdir? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı nereli ve kaç yaşındadır? 2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Hüseyin Tavlı'nın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Tavlı Kimdir?

Hüseyin Tavlı 1963 senesinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Hüseyin Tavlı aslen Orduludur.

Hüseyin Tavlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'nun Ünye ilçesinde tamamlamıştır.

Hüseyin Tavlı lisans eğitimi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü'ne başladı. Hüseyin Tavlı mezun olduktan sonra bir süre kimyager olarak çalıştı. 1990 yılında Ünye'de başladığı ticari faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2005-2009 yılları arasında Ünye Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı, 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve Birlik Encümeni, 2014-2018 yıllarında ise Ünye Belediye Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 5. Olağan Kongre'de Ak Parti Ünye İlçe Başkanı olarak seçilen Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hüseyin Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Tavlı helen Ünye Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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