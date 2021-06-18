DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Facebook, gruplardaki kavgayı durdurmak için yapay zeka geliştiriyor
Rus medyası: 'Azerbaycan'a askeri üs' ciddi bir meydan okuma
ANALİZ: AB-İngiltere arasında 'Kuzey İrlanda' krizi
Öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi?
Berkin Elvan davasında karar verildi
Berkin Elvan davasında karar çıktı
Yeğen Gülen için istenen hapis cezası belli oldu
Koronavirüsle mücadelede önemli ilerleme: Aşılama 40 milyon dozu aştı
21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? 21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı?
Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş arasında ‘Veyis Ateş’ tartışması!
Abdullah Toplu ve 'Ahmet Arvasi ülkücülüğü'
Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?
Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı?
Drian: Türkiye ile aramızda bir tür sözlü ateşkes var
Dış görünüşe aldanmak; 'Halo Etkisi' nedir?

Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?

Hüseyin Tavlı Kimdir? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı nereli ve kaç yaşındadır? 2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Hüseyin Tavlı'nın hayatı ve biyografisi...

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 15:20:22
Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?

Hüseyin Tavlı Kimdir? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı nereli ve kaç yaşındadır? 2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Hüseyin Tavlı'nın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Tavlı Kimdir?

Hüseyin Tavlı 1963 senesinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Hüseyin Tavlı aslen Orduludur. 

Hüseyin Tavlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'nun Ünye ilçesinde tamamlamıştır. 

Hüseyin Tavlı lisans eğitimi için  Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü'ne başladı. Hüseyin Tavlı mezun olduktan sonra bir süre kimyager olarak çalıştı. 1990 yılında Ünye'de başladığı ticari faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

2003 yılında Ak Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2005-2009 yılları arasında Ünye Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı, 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve Birlik Encümeni, 2014-2018 yıllarında ise Ünye Belediye Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 5. Olağan Kongre'de Ak Parti Ünye İlçe Başkanı olarak seçilen Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hüseyin Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Tavlı helen Ünye Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş