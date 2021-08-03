Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay ölüm nedeni nedir? Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakteri ile hafızalara kazınan Hüseyin Özay 62 yaşında vefat etti. Oyuncunun ölüm haberini Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu. İşte bir çok dizi ve filmde rol alan Hüseyin Özay'ın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay ölüm nedeni nedir? Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakteri ile hafızalara kazınan Hüseyin Özay 62 yaşında vefat etti. Oyuncunun ölüm haberini Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu. İşte bir çok dizi ve filmde rol alan Hüseyin Özay'ın hayatı ve biyografisi...

Diriliş Ertuğrul'un dizisinde Korkut Bey karakterini canlandıran oyuncu Hüseyin Özay'dan acı haber geldi. Hüseyin Özay 62 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, duyurdu. Bozday sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum."

Özay'ın cenazesi 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Hüseyin Özay kimdir?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959'de Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğmuştur.

Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı.

1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı.

Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

Hüseyin Özay "Sen Anlat Karadeniz", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel" gibi başarılı bir çok dizide de rol almıştır.

Hüseyin Özay son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.