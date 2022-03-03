Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Hüseyin Elmalıpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Hüseyin Elmalıpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi ve filmlerinin tanınan yüzlerinden olan Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema sektörü gelen acı haberler yasa boğulurken sanatçının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Elmapınar Ezel, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. 2007 senesinde gösterime giren Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atmıştır.
2022-03-03 14:04:15
Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Hüseyin Elmalıpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi ve filmlerinin tanınan yüzlerinden olan Hüseyin Elmapınar geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema sektörü gelen acı haberler yasa boğulurken sanatçının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Elmapınar Ezel, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı.
Türk dizi ve sinema sektörünün önemli karakter oyuncularından Hüseyin Elmapınar hayata gözlerine yumdu. Acı haber sanatçının yakınlarını yasa boğdu. Hüseyin Elmapınar pek çok dizi ve filmde rol almıştır.
Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?
Hüseyin Elmalıpınar'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Elmalıpınar acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin Elmalıpınar kimdir?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Elmalıpınar Türk dizi ve film oyuncusudur.
2007 senesinde gösterime giren Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atmıştır.
2009 senesinde bu sefer Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmıştır.
Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı filmler
Kısmet
Hititler
Cumhuriyet (1998)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Gökten Düşen Hazine (1999)
Kutsal Damacana (2007)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
Çıngıraklı Top (2009)
Kanal-i-zasyon (2009)
Kolpaçino (2009)
Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
Vay Başıma Gelenler (2013)
Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
Gülcemal (2014)
Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Bizim Semtin Çocukları (2018)
Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı diziler
Çiçek Taksi 1995
Deli Yürek 1998
Bizim Evin Halleri 2002
Çocuklar Duymasın - 2002
Hayat Bilgisi - 2003
Kurtlar Vadisi - 2003
Aşk Mahkumu - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Karım ve Annem - 2004
Melekler Adası - 2004
Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
Şubat Soğuğu- 2004
Yabancı Damat- 2004
Acı Hayat -2007
Alanya Almanya- 2005
Bendeniz Aysel- 2005
Kod Adı - 2006
Arka Sokaklar- 2006
Kollama - 2008
Gece Gündüz -2009
Ezel - 2011
Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
Cesur Yürek (2016)
Bizim Hikaye - 2019
Dünya Hali - 2021 .
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