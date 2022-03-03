Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Kolpaçino Hüseyin öldü mü?
Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Kolpaçino Hüseyin öldü mü? Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren Hüseyin Elmalıpınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar Kutsal Damacana filmindeki kısa rolü ile hafızalara kazındı. Hüseyin Elmalıpınar Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayı rolü ile hafızalara kazınmıştı.
2022-03-03 14:45:45
Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Kolpaçino Hüseyin öldü mü? 51 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Elmalıpınar sanat hayatında pek çok dizi ve filmde rol aldı. Kurtlar Vadisi ve Acı Hayat gibi sevilen dizilerde de rol alan Hüseyin Elmalıpınar filmlerde de rol aldı. İşte 51 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar hayatı ve biyografisi...
Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?
Türk dizi ve sinema oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasonı yasa boğdu. Hüseyin Elmapınar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu haytaını kaybettiği açıklandı.
Hüseyin Elmalıpınar kimdir?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında dünyaya geldi.Ankara'da doğan Hüseyin Elmalıpınar Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Onlarca dizi ve filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar oynadığı karakerlerle hafızalara kazınmıştır.
Hüseyin Elmalıpınar oyunculuk deneyimine 1995 yılında başladı. Çiçek Taksi dizisi ile setlere adım atan Hüseyin Elmalıpınar Cumhuriyet, Deli Yürek, Gökten Düşen Hazine, Üvey Baba, Ekmek Teknesi, Aşk Mahkumu, Cennet Mahallesi, Karım ve Annem, Kayıp Cennet İnsanları, Melekler Adası, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Eşref Saati, Gece Gündüz, İpsiz Recep, Kanal-i-zasyon, Çıngıraklı Top, Düşman Kardeşler, Vay Başıma Gelenler, Soğuk Ölüm, Cesur Yürek, Allah Diyen Kanepe, Parayı Bulduk, Canavar Gibi, Karımı Gördünüz mü?, Kayseri Aslanı Çin İşi ve Sinyalciler Son Akşam Yemeği projelerinde rol aldı.
Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.
2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.
Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı filmler
Kısmet
Hititler
Cumhuriyet (1998)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Gökten Düşen Hazine (1999)
Kutsal Damacana (2007)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
Çıngıraklı Top (2009)
Kanal-i-zasyon (2009)
Kolpaçino (2009)
Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
Vay Başıma Gelenler (2013)
Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
Gülcemal (2014)
Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Bizim Semtin Çocukları (2018)
Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı diziler
Çiçek Taksi 1995
Deli Yürek 1998
Bizim Evin Halleri 2002
Çocuklar Duymasın - 2002
Hayat Bilgisi - 2003
Kurtlar Vadisi - 2003
Aşk Mahkumu - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Karım ve Annem - 2004
Melekler Adası - 2004
Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
Şubat Soğuğu- 2004
Yabancı Damat- 2004
Acı Hayat -2007
Alanya Almanya- 2005
Bendeniz Aysel- 2005
Kod Adı - 2006
Arka Sokaklar- 2006
Kollama - 2008
Gece Gündüz -2009
Ezel - 2011
Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
Cesur Yürek (2016)
Bizim Hikaye - 2019
Dünya Hali - 2021 .
YORUMLAR (0)