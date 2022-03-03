Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Kolpaçino Hüseyin öldü mü? Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren Hüseyin Elmalıpınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar Kutsal Damacana filmindeki kısa rolü ile hafızalara kazındı. Hüseyin Elmalıpınar Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayı rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Kolpaçino Hüseyin öldü mü? 51 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Elmalıpınar sanat hayatında pek çok dizi ve filmde rol aldı. Kurtlar Vadisi ve Acı Hayat gibi sevilen dizilerde de rol alan Hüseyin Elmalıpınar filmlerde de rol aldı. İşte 51 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasonı yasa boğdu. Hüseyin Elmapınar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu haytaını kaybettiği açıklandı.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında dünyaya geldi.Ankara'da doğan Hüseyin Elmalıpınar Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Onlarca dizi ve filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar oynadığı karakerlerle hafızalara kazınmıştır.

Hüseyin Elmalıpınar oyunculuk deneyimine 1995 yılında başladı. Çiçek Taksi dizisi ile setlere adım atan Hüseyin Elmalıpınar Cumhuriyet, Deli Yürek, Gökten Düşen Hazine, Üvey Baba, Ekmek Teknesi, Aşk Mahkumu, Cennet Mahallesi, Karım ve Annem, Kayıp Cennet İnsanları, Melekler Adası, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Eşref Saati, Gece Gündüz, İpsiz Recep, Kanal-i-zasyon, Çıngıraklı Top, Düşman Kardeşler, Vay Başıma Gelenler, Soğuk Ölüm, Cesur Yürek, Allah Diyen Kanepe, Parayı Bulduk, Canavar Gibi, Karımı Gördünüz mü?, Kayseri Aslanı Çin İşi ve Sinyalciler Son Akşam Yemeği projelerinde rol aldı.

Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.

2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.

Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı filmler

Kısmet

Hititler

Cumhuriyet (1998)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kayıp Cennet İnsanları (2004)

Gökten Düşen Hazine (1999)

Kutsal Damacana (2007)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)

Çıngıraklı Top (2009)

Kanal-i-zasyon (2009)

Kolpaçino (2009)

Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)

Vay Başıma Gelenler (2013)

Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)

Gülcemal (2014)

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Bizim Semtin Çocukları (2018)

Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı diziler

Çiçek Taksi 1995

Deli Yürek 1998

Bizim Evin Halleri 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Hayat Bilgisi - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003

Aşk Mahkumu - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Karım ve Annem - 2004

Melekler Adası - 2004

Size Baba Diyebilirmiyim - 2004

Şubat Soğuğu- 2004

Yabancı Damat- 2004

Acı Hayat -2007

Alanya Almanya- 2005

Bendeniz Aysel- 2005

Kod Adı - 2006

Arka Sokaklar- 2006

Kollama - 2008

Gece Gündüz -2009

Ezel - 2011

Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)

Cesur Yürek (2016)

Bizim Hikaye - 2019

Dünya Hali - 2021 .