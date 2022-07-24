HÜS hastalığı nedir, neden olur? HÜS hastalığının tedavisi var mı?

Bolu'nun Yuva köyünde meydana gelen zehirlenme olayının ardından HÜS hastalığı gündeme geldi. Köydeki zehirlenmelerin nedeni tam olarak belirlenemezken, uzmanlar HÜS olarak bilinen hemolitik üremik sendroma dikkat çekti. Peki HÜS hastalığı nedir? Neden oluyor, tedavisi var mı? Hemolitik üremik sendromun belirtileri nelerdir? Detaylar burada…

Kurban Bayramı'nın ardından Bolu'nun Çaydurt Yuva köyünde HÜS hastalığı merak edilmeye başlanırken karın ağrısının yanı sıra birçok semptomla hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Açıklamaya göre 100 kişi hastalıktan etkilendi. 8 çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

HÜS hastalığı nedir?

Hemolitik üremik sendrom (HÜS), kılcal damar kanaması, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi sonucu oluşan Anemi olarak tanımlanır. En yaygın görülen şekli, kanamalı ishal yapan E. coli (başlıca O157:H7 serotipi) enfeksiyonlarının bazılarında görülen bir komplikasyondur.

Tüm ishallerde olduğu gibi bu hastalıkta da ateş, kramp tarzında karın ağrısı, kusma, bol ve sık dışkılama görülür. Bu aşamada ishal olan bir çocuğun HÜS ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını söylemek mümkün değildir çünkü basit sıradan ishal ile HÜS ishali arasında ayrım yapmak imkansızdır.

HÜS hastalığının tedavisi var mı?

Hemolitik üremik sendrom vakalarının %91'i etkili tedavi ile sağlığına kavuşabilmektedir. Tedavi sırasında HÜS'lü hasta hastaneye yatırılmalıdır. İshale neden olan bakteriler vücuttan atılana kadar hastanın izolasyonu da ideal bir seçenektir. Hipertansiyonu önlemek için hastaya tuz ve sıvı kısıtlaması uygulanır ve bazı durumlarda hipertansiyon ilaçları gerekebilir. Ayrıca kan değerleri düşük olan hastalarda kan transfüzyonu gerekebilir. Hastalık böbrekleri etkilemişse ve böbrek fonksiyonları bozulmuşsa periton diyalizi veya hemodiyaliz gerekebilir. .