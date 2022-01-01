Hurma (palm) yağını biliyor musunuz?

Bilimsel ismi “elaeis guineensis” olan hurma ağacı, palmiyegiller familyasına aittir. Bu ağacın meyvesinden hurma yağı elde edilir. Peki hurma yağının türleri neler? Hurma yağının kullanım alanları neler? Hurma yağının besin değerleri neler? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Bilimsel ismi “elaeis guineensis” olan hurma ağacının meyvelerine hurma denir. Hurma ağacı palmiyegiller familyasına ait bir palmiye türüdür. Hurma ağacının meyvesinden hurma yağı elde edilir. Hurma yağı dünyada palm yağı olarak bilinir.

Hurma yağı 5000 yıllık bir tüketim geçmişine sahiptir. Dünyaya yayılması ise 1870 senesinde Batı Afrika'da bulunan palmiye ağaçlarının Malezya'ya getirilmesiyle olmuştur. Hurma yağı, üretim maliyeti ucuz olduğu için soya yağından sonra en çok üretimi gerçekleştirilen bitkisel yağdır. Günümüzde tropikal bölge ülkeleri başta olmak üzere 130 ülke mutfağında hurma yağı kullanılmaktadır. Hurma yağı yaygın olarak Malezya, Endonezya, Kolombiya, Orta ve Batı Afrika'da üretilir. Bu yağın ülkemizde üretimi yoktur.

Hurma yağının türleri neler?

Hurma yağının üretim aşamasında sıvı ve katı bölümleri ayrıştırılır. Sıvı bölümü “palm olein” olarak isimlendirilir. Palm olein şişelenerek yemeklik yağ olarak ayrılır. Filtre işlemlerinden geçirildikten sonra palm olein yağı, daha sıvı bir yapıya sahip olur. Bu da “süper palm olein” olarak isimlendirilir. Katı yağ bölümü “palm sterain”dir. Bu kısım genellikle margarin gibi katı yağ ve diğer yağların formüle edilmesi için kullanılır. Hurmanın çekirdeğinden elde edilen hurma çekirdeği yağı ise hurma yağından farklı bir yağdır.

Hurma yağı nerelerde kullanılır?

Hurma yağı, dünya mutfaklarında yemeklik ve kızartmalık yağ olarak kullanılmaktadır. Hurma yağının fiyatı ucuz diye gıda sanayisinde kullanımı çok yaygındır. Çikolata, bisküvi, cips, şekerleme, galeta, mısır gevreği, kahve kremaları gibi hazır gıdalarda sıkça kullanılmaktadır. Margarin gibi yağların yapılandırılması için kullanılan hurma yağı biodizel yakıt üretiminde de kullanılmaktadır. Fast food sektöründe kızartma yağı olarak kullanılan hurma yağı aynı zamanda kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmaktadır.

Hurma yağının içerdiği vitamin ve mineraller neler?

Hurma yağı içerik olarak doymuş ve doymamış yağ asitleri içerir. Hurma yağının içerisinde yüksek oranda A vitamini ve E vitamini bulunur. Hurma yağında Omega 6 yağ asidi de bulunmaktadır. Yüksek oranda oleik asit içeren hurma yağı bol miktarda lif de barındırır. Hurma yağında trans yağ miktarı ise sıfırdır. Hurma yağı, az miktarda sodyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri içermektedir. Aynı zamanda hurma yağındaki doymamış yağ asitleri kolesterol içermemektedir.

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