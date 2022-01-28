Hurda araçlar toplatılacak mı? Eski ve hurda otomobiller trafikten men mi edilecek? Vatandaşlardan son zamanlarda hurda ve terk edilmiş araçlarla ilgili solukça fazla şikayet gelmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği 'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelge ile cadde ve sokaklarda park etmiş hurda araçların toplatılması için gerekli çalışmalar yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan hurda ve kullanılmayan araçlarla ilgili 81 ile genelge gönderildi. 'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelgede cadde ve sokaklarda yer alan kullanılmayan, terk edilmiş hurda araçların vatandaşlara yaşattğı sorunun giderilmesi için düzenleme yapılacak. Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi.

Hurda araçlar toplatılacak mı

5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi ve 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 174'üncü maddesi kapsamında kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ncı ve 'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 7'nci ve 9'uncu maddelerince emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten menedilmesi sağlanacak.

Eski ve hurda otomobiller trafikten men mi edilecek?

5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

6 ayda teslim alınmazsa satılacak

'Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 14'üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereğince trafikten menedilerek alıkoyulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların milli emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği yayımlanacak. .