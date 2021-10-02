Hünnap yiyerek zayıflayın

Hünnap ölümsüzlük meyvesi olarak da adlandırılır. Harika bir enerji kaynağıdır. Sonbaharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan hünnap kilo vermenizi de sağlar. Peki hünnapın faydaları nelerdir? Hünnap çayı ne işe yarar ve nasıl hazırlanır? Hünnap zayıflatır mı? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım...



Hünnap meyvesi Cehrigiller familyasındandır. Sonbahar mevsiminde olgunlaşmaya başlar. Meyvesi iğdeye benzer. Hünnap ince kabuğumsu bir meyvedir ve en çok Çin'de tüketilir. Sağlıklı bir beslenme için tezgahlarda yerini almaya başlayan hünnap meyvesini tüketebilirsiniz.

Hünnap meyvesinin faydaları

Hünnapın kalori değeri çok çok azdır. Bu yüzden diyet listelerine sıklıkla eklenir. A ve C vitamininden zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korur. Olgun hünnap meyvesi kalsiyum, magnezyum ve fosfor ihtiyaçlarınızı karşılar. Antioksidan bakımından zengin olan hünnap karaciğer sıkıntılarına ve kansere çare olur. Kabızlığa şifa olur. Astım ve solunum hastalıklarına fayda sağlar. Balgam söktürücü ve öksürük gidericidir. Uykusuzluğa iyi gelir ve anksiyeteyi hafifletir. Hünnapın yapraklarından yapacağınız çay da çok faydalıdır. Hünnap yaprakları fenolik bileşiklerden zengindir. Hünnap ayrıca ağız ve diş sağlığını da korumaya yardımcıdır.

Hünnap çayı zayıflatıyor

Hünnap çayı hazırlamak için 1 kilo hünnap, çubuk tarçın, 1 adet limon, 1 adet dilimlenmiş armut, yarım çay kaşığı taze zencefil temin etmeniz gerekir.

Üç litre suyu tencereye koyup kaynatın ve içerisine zencefil ekleyin. Daha sonra armudu ve kabuk tarçını da bu karışıma koyun. Limon ve hünnapı ekleyin ve 3 saat kısık ısıda kaynatın. Ardından karışımı süzüp cam şişeye koyun. Afiyet olsun...

Hünnap çayı idrar söktürücüdür ve bu sayede böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. Vücuttan virüsleri temizler, boğazı rahatlatır, sindirimi düzenleyip mide ve bağırsaklara yarar sağlar.

Hünnap sirkesi tarifi

Hünnap sirkesi hazırlamak için yarım kilo taze hünnap, iki litre su, bir çay bardağı sirke, bir tatlı kaşığı doğal tuz temin etmelisiniz.

Güzelce ezdiğiniz hünnapları cam kavanoza koyun. Üzerine sirke, su ve tuz koyun. Karışımı metal değil tahta kaşıkla karıştırın. Karıştırma işini her gün düzenli olarak yapmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.