Hümeyra Şahin kimdir? 2 hafta önce nişanlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi. Nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Çift geçtiğimiz hafta sade bir törenle nişanlanmıştı.

Hümeyra Şahin kimdir? 2 hafta önce nişanlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi. Nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Çift geçtiğimiz hafta sade bir törenle nişanlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi. Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin, 2 hafta önce nişanlanmıştı. Çiftin yüzüklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan takmıştı.

Hümeyra Şahin kimdir?

Hümeyra Şahin İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Havva Hümeyra Şahin'dir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Hümeyra Şahin Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanıdır.

Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yüksek lisans yapan Hümeyra Şahin 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra'da bulundu.

İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi.

Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı.

Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayımlandı.

Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında basıldı.

Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği'nin başkanlığını yürüttü.

Uzun süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. .