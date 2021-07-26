Hülya Avşar kaç yaşında?

Ekranların sevilen ismi Hülya Avşar, hayat hikayesi ile de birçok kişi tarafından ilgi odağıdır. Hülya Avşar hayranları, Hülya Avşar’ın kaç yaşında olduğunu, nerede doğduğunu merak etmektedir. Peki Hülya Avşar ne zaman doğdu? Hülya Avşar kaç yaşındadır? Hülya Avşar nerelidir? Hülya Avşar’ın sanat kariyeri nasıl başlamıştır? Hülya Avşar’ın oynadığı film ve diziler nelerdir?

Birçok film ve dizide oynayan Hülya Avşar, özel yaşamı ile de hep gündemdedir. 1983 yılında sahnelerde görünmeye başlayan güzel sanatçı, halen oldukça popülerdir. Birçok hayranı Hülya Avşar'ın hayatını merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Hülya Avşar'ın hayatı…

Hülya Avşar'ın hayatı

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözlerini dünyaya açmıştır. Babası Ardahanlı bir Kürt olan Avşar, Anne tarafından Balıkesirlidir. Ailesi ona sarışın anlamına gelen “malakan curri” takma adıyla seslenirlerdi. Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren güzel sanatçı, küçük yaşlarda buraya yerleşmiştir.

Hülya Avşar'ın sanat hayatı nasıl başladı?

1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar burada birinci seçilmiştir. Fakat bu yarışmadan kazandığı tac evli olduğu ortaya çıkınca elinden alınmıştır. Her ne kadar tacı elinden alınsa da 1983 yılında oldukça popüler olan Hülya Avşar'a sinema kapıları açılmıştır. 1983 yılında Fikret Hakan ve Salih Güney ile birlikte Haram filminde oynayan Hülya Avşar'ın sinema kariyeri başlamış oldu.

Sinema kariyerinin yanı sıra müzik eğitimi de alan Hülya Avşar müzik kariyerinde altı adet albüm ve bir tane de single şarkı çıkarmıştır. 1995 yılında piyasaya sürdüğü Yarası Saklım albümü ile gündeme oturmuştur. Bundan sonra da birçok albüm çıkaran Hülya Avşar, birçok TV yapımında da yer almıştır.

Hülya Avşar ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yapmıştır. Fakat bu evliliğini 1981'de sonlandırmıştır. Daha sonra Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya Avşar'ın Zehra adında bir kızı olmuştur. Fakat bu evliliğini de devam ettirmeyen Hülya Avşar, 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanmıştır.

Hülya Avşar 57 yaşındadır.

Hülya Avşar'ın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

2018 Selfie

2016 Oryantalya

2013 Max Maceraları: Dinoterra (Seslendirme)

2013 Ana (Kısa Film)

2011 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan

2011 72. Koğuş

2007 Bir İhtimal Daha Var

2005 İki Genç Kız

2005 Hababam Sınıfı Askerde

2004 Kalbin Zamanı

2002 Yeşil Işık

1999 Salkım Hanımın Taneleri

1998 Hülya

1998 Melodram

1995 Bir Kadının Anatomisi

1993 Hasan Boğuldu

1993 Berlin in Berlin

1990 Benim Sinemalarım

1989 Öğretmen Zeynep

1989 Fotoğraflar

1989 Fazilet

1988 Aşıksın

1987 Yarın Yarın

1987 Bir Kırık Bebek

1987 Çil Horoz

1987 Geri Dön

1987 Alamancının Karısı

1987 Ziyaret

1986 Uzun Bir Gece

1986 Dağlı Güvercin

1986 Üç Halka 25

1986 Kısrak

1986 Aşk Hikayemiz

1986 Alın Yazım

1986 Sevda Ateşi

1986 Mavi Melek

1985 Tele Kızlar

1985 Ölüm Yolu

1985 Mavi Mavi

1985 Sekreter

1985 Tapılacak Kadın

1985 Suçlu Gençlik

1985 Paranın Esiri

1984 Karanfilli Naciye

1984 Tutku

1984 Ömrümün Tek Gecesi

1984 Yabancı

1984 Kaptan

1984 Güneş Doğarken

1984 Ayşem

1984 Nefret

1983 Kahır

1983 Haram

1983 Çelik Mezar

2021 Masumiyet

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2011 Pis Yedili

2011 Kara Cumartesi

2006 Kadın Severse

2004 Zümrüt

2004 Kadın İsterse

2000 Savunma

1999 Ah Bir Zengin Olsam

1996 Süper Yıldız

1993 Sevginin Gücü

1982 İntibah

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