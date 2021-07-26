Hülya Avşar kaç yaşında?
Ekranların sevilen ismi Hülya Avşar, hayat hikayesi ile de birçok kişi tarafından ilgi odağıdır. Hülya Avşar hayranları, Hülya Avşar’ın kaç yaşında olduğunu, nerede doğduğunu merak etmektedir. Peki Hülya Avşar ne zaman doğdu? Hülya Avşar kaç yaşındadır? Hülya Avşar nerelidir? Hülya Avşar’ın sanat kariyeri nasıl başlamıştır? Hülya Avşar’ın oynadığı film ve diziler nelerdir?
2021-07-26 23:25:45
Birçok film ve dizide oynayan Hülya Avşar, özel yaşamı ile de hep gündemdedir. 1983 yılında sahnelerde görünmeye başlayan güzel sanatçı, halen oldukça popülerdir. Birçok hayranı Hülya Avşar'ın hayatını merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Hülya Avşar'ın hayatı…
Hülya Avşar'ın hayatı
Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözlerini dünyaya açmıştır. Babası Ardahanlı bir Kürt olan Avşar, Anne tarafından Balıkesirlidir. Ailesi ona sarışın anlamına gelen “malakan curri” takma adıyla seslenirlerdi. Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren güzel sanatçı, küçük yaşlarda buraya yerleşmiştir.
Hülya Avşar'ın sanat hayatı nasıl başladı?
1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar burada birinci seçilmiştir. Fakat bu yarışmadan kazandığı tac evli olduğu ortaya çıkınca elinden alınmıştır. Her ne kadar tacı elinden alınsa da 1983 yılında oldukça popüler olan Hülya Avşar'a sinema kapıları açılmıştır. 1983 yılında Fikret Hakan ve Salih Güney ile birlikte Haram filminde oynayan Hülya Avşar'ın sinema kariyeri başlamış oldu.
Sinema kariyerinin yanı sıra müzik eğitimi de alan Hülya Avşar müzik kariyerinde altı adet albüm ve bir tane de single şarkı çıkarmıştır. 1995 yılında piyasaya sürdüğü Yarası Saklım albümü ile gündeme oturmuştur. Bundan sonra da birçok albüm çıkaran Hülya Avşar, birçok TV yapımında da yer almıştır.
Hülya Avşar ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yapmıştır. Fakat bu evliliğini 1981'de sonlandırmıştır. Daha sonra Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya Avşar'ın Zehra adında bir kızı olmuştur. Fakat bu evliliğini de devam ettirmeyen Hülya Avşar, 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanmıştır.
Hülya Avşar 57 yaşındadır.
Hülya Avşar'ın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?
2018 Selfie
2016 Oryantalya
2013 Max Maceraları: Dinoterra (Seslendirme)
2013 Ana (Kısa Film)
2011 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan
2011 72. Koğuş
2007 Bir İhtimal Daha Var
2005 İki Genç Kız
2005 Hababam Sınıfı Askerde
2004 Kalbin Zamanı
2002 Yeşil Işık
1999 Salkım Hanımın Taneleri
1998 Hülya
1998 Melodram
1995 Bir Kadının Anatomisi
1993 Hasan Boğuldu
1993 Berlin in Berlin
1990 Benim Sinemalarım
1989 Öğretmen Zeynep
1989 Fotoğraflar
1989 Fazilet
1988 Aşıksın
1987 Yarın Yarın
1987 Bir Kırık Bebek
1987 Çil Horoz
1987 Geri Dön
1987 Alamancının Karısı
1987 Ziyaret
1986 Uzun Bir Gece
1986 Dağlı Güvercin
1986 Üç Halka 25
1986 Kısrak
1986 Aşk Hikayemiz
1986 Alın Yazım
1986 Sevda Ateşi
1986 Mavi Melek
1985 Tele Kızlar
1985 Ölüm Yolu
1985 Mavi Mavi
1985 Sekreter
1985 Tapılacak Kadın
1985 Suçlu Gençlik
1985 Paranın Esiri
1984 Karanfilli Naciye
1984 Tutku
1984 Ömrümün Tek Gecesi
1984 Yabancı
1984 Kaptan
1984 Güneş Doğarken
1984 Ayşem
1984 Nefret
1983 Kahır
1983 Haram
1983 Çelik Mezar
2021 Masumiyet
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2011 Pis Yedili
2011 Kara Cumartesi
2006 Kadın Severse
2004 Zümrüt
2004 Kadın İsterse
2000 Savunma
1999 Ah Bir Zengin Olsam
1996 Süper Yıldız
1993 Sevginin Gücü
1982 İntibah
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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