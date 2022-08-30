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Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik etti.

8 Saat Önce
2022-08-30 21:08:22
Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti.

Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

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