Hulusi Akar: Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir

Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin, 'Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte tahıl koridoru anlaşması kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaparak ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizinin riskinin arttığını her birlikte takip etmekdeyiz. Bunun karşılığında Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir insiyatif almıştır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görvlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci başlamış. Başlangıçta ikili olarak başlayan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Putin, sayın Zelenskiy ve sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir"

Birleşmiş Milletler'in himayesinde ve Türkiye'nin ev sahipliğinde çalışan bu merkez başlangıçta mevcut sayılarını personel sayısını giderek artırmış ve şu anda Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve Birleşmiş Milletler'den 23 temsilci olmak üzere toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir husus da sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. Müşterek Koordinasyon Merkezi, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için dışarı çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.

Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyoruz ve bunu gerçekten görüyoruz önümüzdeki verilerle. Şu ana kadar merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirmiştir. Büyük bir uyum içinde çalışan merkezin bundan sonra da planlandığı şekilde faaliyetlerine başarıyla devam edeceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Lviv'de sayın Zelenskiy ve Guterres ile yaptığı görüşmede vurguladığı gibi bizim samimi temmennimiz Türkiye olarak, buradaki kollektif ve başarılı çalışmalarla merkezin insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik azami katkı sağlaması. Aynı zamanda kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamısıdır. Bir taraftan bu ihtiyaçlar karşılanırken diğer taraftan da barışı mutlaka düşünmemiz lazım diye düşünüyoruz. .