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TIMETURK / GENEL / Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?

Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?

Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı? Kulüp satın alma hayalini uzun süre önce açıklayan Acun Ilıcalı Hollanda’nın Fortuna Sittard takımını satın almıştı ancak daha sonra Fortuna Sittard macerasına nokta koyan Acun Ilıcalı yeni takım arayışına başlamıştı. Acun Ilıcalı aradığı takımı İngiltere'de buldu. Hull City takımı ile görüşmelere başlayan Acun Ilıcalı sosyal medyadan 'Geri sayım başladı' mesajını paylaştı. Spor severler de Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? sorularına yanıt arar oldu. Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? İşte Hull City takımı hakkında detaylar...

1 Saat Önce
2021-11-10 13:51:17
Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?

Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı? Kulüp satın alma hayalini uzun süre önce açıklayan Acun Ilıcalı Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını satın almıştı ancak daha sonra Fortuna Sittard macerasına nokta koyan Acun Ilıcalı yeni takım arayışına başlamıştı. Acun Ilıcalı aradığı takımı İngiltere'de buldu. Hull City takımı ile görüşmelere başlayan Acun Ilıcalı sosyal medyadan "Geri sayım başladı" mesajını paylaştı. Spor severler de Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? sorularına yanıt arar oldu. Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? İşte Hull City takımı hakkında detaylar...

Acun Ilıcalı futbol kulübü yönetme hayaline geçtiğimiz sene Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını alarak başladı. Ardından Fortuna Sittard takımından çekildiğini açıklayan Ilıcalı şunları söylemişti: “Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum.” Ilıcalı aradığı takımı İngiltere'de buldu.

Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?

Acun Ilıcalı İngiltere'nin köklü takımlarından Hull City ile masaya oturdu. Ilıcalı paylaşımında, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim" dedi. "Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum" diyen Ilıcalı, "Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" diye konuştu.

Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek?

Kulübü satın almak için Ilıcalı'nın 35,5 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Hull City nerenin takımı?

Hull City İngiltere'nin köklü eküplerinden. Hull City 1904 yılında kurulmuştur. Takım kadrosunda bir çok önemli oyuncuyu barındırıyor.

Hull City'nin sahibi kim?

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Hull City Premier Ligde mi?

Hull City İngiltere 2.Liginde mücadele ediyor. Hull City Premier Lig'e yükselmek için çabalıyor.

Hull City kadro değeri ne kadar?

İngiltere ekibi 11.10 milyon euro değerinde kadroya sahip.

Hull City futbol kulübü hakkında

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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