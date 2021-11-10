Hull City hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı Hull City'i kaç paraya alıyor?

Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Hull City hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin yeni sahibi olmak üzere. Acun Ilıcalı ile kulüp yetkilileri arasında satın alma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Ilıcalı son paylaşımında 'Hayalimi gerçekleştirmeye çok yakınım.' notu ile Hull City stadından fotoğraf paylaştı. Peki Hull City değeri ne kadar? Hull City hangi ülkenin takımı?

Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Hull City hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin yeni sahibi olmak üzere. Acun Ilıcalı ile kulüp yetkilileri arasında satın alma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Ilıcalı son paylaşımında 'Hayalimi gerçekleştirmeye çok yakınım.' notu ile Hull City stadından fotoğraf paylaştı. Peki Hull City değeri ne kadar? Hull City hangi ülkenin takımı?

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı bir spor kulübü daha satın almak için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı daha önce Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını satın almış ancak daha sonra kulübe veda etmişti. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamalarında İngilte'den bir kulüp almayı düşünüdüğünü dile getirmişti. Ilıcalı aradığı takımı buldu ve Hull City ile masaya oturdu.

Hull City hangi ülkenin takımı?

Hull City İngiltere'nin köklü eküplerinden. Hull City 1904 yılında kurulmuştur. Takım kadrosunda bir çok önemli oyuncuyu barındırıyor.

Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadar ödeyecek?

Acun Ilıcalı İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak üzere. Hull City'den yapılan açıklamada; "Basında çıkan son Haberler ışığında, kulübün devir teslim işlemleri döneminden geçtiğini açıklamak isteriz. Şu anda konuyla ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeyeceği aktarıldı. 35.46 milyon euro'ya ek olarak Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda 20 milyon sterlin (23.6 milyon avro) daha ödeme yapacağı belirtildi.

Hull City futbol kulübü hakkında

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.