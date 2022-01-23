Acun Ilıcalı'nın satın alınmasıyla birlikte Hull City ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Hull City hangi ligde? Hull City nerenin takımı? Hull City ve Acun Ilıcalı...

Hull City, İngiltere'de yer alan bir spor kulübüdür. Köklü spor kulüplerinden olan Hull City, Acun Ilıcalı'nın satın almasının ardından Türk futbolseverleri merak etmeye başladı. Acun Ilıcalı, İngiltere'de bir futbol kulübü alacağını açıklamıştı.

İşte o satın alım en sonunda tamamlandı. EFL Championship'de boy gösteren Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu. Acun Ilıcalı, artık sahibi ve şu anlık Başkanı olduğu takımının ilk maçına da katıldı.

Hull City nedir, nerede?

Futbol takımı da olan Hull City dönem dönem bazı başarılar elde etmiştir. Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

İç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City hangi ligde, nerenin takımı?

İngiliz takımı olan Hull City 2021-2022 sezonu itibariyle İngiltere Championship'te mücadele ediyor.

Hull City, Acun Ilıcalı sahipliğindeki ilk maçı olan Blackburn Rovers ile karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya tarafından satın alınan İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Hull City 1-0 kazandı. Hull City'nin golünü 77. dakikada Ryan Longman attı.

Acun Ilıcalı'nın başkanlığında iki maçta 6 puan alan Hull City İngiltere Championship Ligi'nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor. .