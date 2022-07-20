Hukuk Fakültesi barajı 125 bin mi oldu? Sıralaması 125 bin olan Hukuk Fakültesi yazabilir mi? Hukuk Fakültesi barajı yükseldi mi? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayları tercih telaşı sardı. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan Hukuk Fakültesi'nde 2022 yılında başarı sırası koşulu değiştirildi. Buna göre Hukuk Fakültesi yazmak isteyenlerin minimum başarı sıralamasının 125 bin olması gerekiyor. Bu rakam önceki yılda 100 bindi.

18-19 Haziran'da tüm Türkiye genelinde yapılan YKS sınavında adaylar iyi bir bölüm ve üniversite kazanabilmek için ter döktü. 18 Temmuz'da YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar heyecanla tercih sürecine başladı. Puanlarına ve sıralamalarına en uygun bölümü yazmak isteyen adaylar bölümlerin kontenjanlarını ve sıralama barajlarını merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden olan Hukuk Fakültesi'nde ise başarı sıralaması değişti. Hukuk Fakültesi barajı 125 bin mi oldu? Sıralaması 125 bin olan Hukuk Fakültesi yazabilir mi? Hukuk Fakültesi barajı yükseldi mi? soruları şu sıralar tercih yapmak için bekleyen pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Hukuk Fakültesi barajı 125 bin mi oldu?

Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları bu sene değişti. Eşit ağırlık bölümlerinden hukuk programları ise 125 bininci adayı alabilecek. Bu yılın sınavına ait daha önce yayınlanan kılavuzda bu rakam 100 bin olarak belirtilmişti.

Sıralaması 125 bin olan Hukuk Fakültesi yazabilir mi?

Eşit Ağırlık bölümünden 125 binin içinde olan adaylar Hukuk Fakültesi tercihi yapabilecek.

Devlet ve vakıf üniversitesi kontenjanı ne kadar?

Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı.

YKS tercihleri ne zaman?

2022 YKS üniversite yerleştirme tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar tercihler başlamadan önce şimdiden tercih için çalışamlarına başladı. Tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek.

Başarı sıralaması barajı devam ediyor

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da sürecek.

Hukuk Fakültesi nedir?

Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çeşitli dallarda araştırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık, hukuk danışmanlığı, noterlik, kaymakamlık yapabilmektedir.

Türkiye'de eğitim süreleri 4 yıldır. Türkiye'deki ilk hukuk fakültesi 1874'te kurulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni açılan ilk fakülte 1925'te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla, Atatürk tarafından kurulmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin esasını 1874 tarihinde Galatasaray Lisesi'nde "Dârülfünun-u Sultanî" şubesi olarak açılan "Mekteb-i Hukuk" teşkil eder. Konya Hukuk Mektebi ise 1907 yılında alınan bir kararla kurulmuş, 1908 yılında da eğitime başlamıştır. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise 1978 yılında kurulmuştur, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi kurulması ile hukuk eğitimi bu üniversiteye geçmiştir. .