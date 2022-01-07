HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi

TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın HSK tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.