DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağına bir indirim daha
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!
Enerjide projesi için bazı taşınmazlarda acele kamulaştırma kararı
Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir
Abdullah Ağar'dan kritik ''Kazakistan'' yorumu: Tokayev'e gönderme!
Düzenlemede sona gelindi: Evlilik süresine göre nafaka!
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi
Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

TIMETURK / GENEL / HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi

HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi

TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın HSK tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-01-07 07:33:02
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi

Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş