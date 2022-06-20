HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi | Adli ve İdari Yargı 2022 atama listesi
HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi | Adli ve İdari Yargı 2022 atama listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. İşte Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin atamaların listesi...
2022-06-20 10:46:02
HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi | Adli ve İdari Yargı 2022 atama listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. İşte Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin atamaların listesi...
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.
5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.
Kararname kapsamında değişen 33 ilin başsavcıları şöyle:
Antalya Zafer Koç
Bursa Ramazan Solmaz
Konya Halil İnce
Kayseri Habib Korkmaz
Balıkesir Abdülkadir Akın
Eskişehir Ali Yeldan
Kocaeli Ferhat Kapıcı
Gaziantep İsmail Karataş
Şanlıurfa Cuma Çoban
Çorum Ahmet Bektaş
Van Nadir Yağcı
Muğla Oğuzhan Dönmez
Bolu Ali Keleş
Kırşehir Soner Aygün
Ordu Hasan Uçak
Gümüşhane Tuba Ersöz
Karaman Ali İhsan Akdoğan
Yalova Duygu Bayar
Yozgat Recep Sevgili
Sinop Mesut Pektaş
Kastamonu Ercan Ceylan
Bilecik Burak Olgun
Osmaniye Uygur Kaan Arısoy
Hakkari Harun Ünlüsoy
Bitlis Durmuş Ali Karakoca
Kars Abdullah Amanvermez
Uşak Bozan Çevik
Adıyaman Ufuk Mustafa Süren
Ardahan Mehmet Karabulut
Batman Murat Şahingöz
Siirt Tuğan Sarıca
Düzce Yasin Emre
Kahramanmaraş Sedat Çelik
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ .
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