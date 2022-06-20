HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi | Adli ve İdari Yargı 2022 atama listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. İşte Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin atamaların listesi...

HSK 2022 yaz kararnamesi atama listesi | Adli ve İdari Yargı 2022 atama listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. İşte Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin atamaların listesi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.

Kararname kapsamında değişen 33 ilin başsavcıları şöyle:

Antalya Zafer Koç

Bursa Ramazan Solmaz

Konya Halil İnce

Kayseri Habib Korkmaz

Balıkesir Abdülkadir Akın

Eskişehir Ali Yeldan

Kocaeli Ferhat Kapıcı

Gaziantep İsmail Karataş

Şanlıurfa Cuma Çoban

Çorum Ahmet Bektaş

Van Nadir Yağcı

Muğla Oğuzhan Dönmez

Bolu Ali Keleş

Kırşehir Soner Aygün

Ordu Hasan Uçak

Gümüşhane Tuba Ersöz

Karaman Ali İhsan Akdoğan

Yalova Duygu Bayar

Yozgat Recep Sevgili

Sinop Mesut Pektaş

Kastamonu Ercan Ceylan

Bilecik Burak Olgun

Osmaniye Uygur Kaan Arısoy

Hakkari Harun Ünlüsoy

Bitlis Durmuş Ali Karakoca

Kars Abdullah Amanvermez

Uşak Bozan Çevik

Adıyaman Ufuk Mustafa Süren

Ardahan Mehmet Karabulut

Batman Murat Şahingöz

Siirt Tuğan Sarıca

Düzce Yasin Emre

Kahramanmaraş Sedat Çelik

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ .