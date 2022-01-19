Hrant Dink öldürülüşünün 15'inci yılında anılıyor

19 Ocak 2007’de genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink, öldürülmesinin 15'inci yılında anılıyor.

19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink, bugün saat 15.00'te de öldürüldüğü yerde adalet talebiyle anma töreni düzenlenecek.

Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada karar 26 Mart 2021'de açıklanmıştı.

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Dink ailesinin avukatları kararın, "cinayette sorumluluğu olan ve delillerle açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı bir şekilde beraatiyle sonuçlandığını" söyleyerek, karara itiraz edeceklerini belirtmişti.

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