Afganistan'dan çekildikten sonra kısa süre içinde Taliban ülke kontrolünü yeniden ele geçirdi. Çekilme süreci Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda devam ederken bölgede peş peşe terör saldırıları yaşandı. Saldırılarda 12 ABD askeri ile birlikte 85 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları DAEŞ'in Horasan grubu üstlendi. ABD Başkanı Biden ise saldırılardan sonra Horasan kanadına cevap vereceklerini açıkladı. Peki Horasan nerede? Horasan hangi ülkede? Horasan Türk kenti mi?

Afganistan'dan çekildikten sonra kısa süre içinde Taliban ülke kontrolünü yeniden ele geçirdi. Çekilme süreci Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda devam ederken bölgede peş peşe terör saldırıları yaşandı. Saldırılarda 12 ABD askeri ile birlikte 85 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları DAEŞ'in Horasan grubu üstlendi. ABD Başkanı Biden ise saldırılardan sonra Horasan kanadına cevap vereceklerini açıkladı. Peki Horasan nerede? Horasan hangi ülkede? Horasan Türk kenti mi?

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile bölgede başlayan huzursuzluk artararak devam ediyor. Taliban'ın Aftganistan'da kontrolü yeniden ele geçirmesinden sonra halk ülkeyi terketmek için elinden geleni yapıyor. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Afganistan'dan tahliyeler için süreç devam ediyor. Dün bölgede yaşanan peş peşe terör saldırılarında bir çok kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının 85'e ulaştığı saldırılarda 12 ABD askeri de öldü.

BİDEN: HESABINI SORACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

İki saldırıyı üstlenen IŞİD Horasan grubuna yönelik operasyon düzenleme, liderlerini bulma ve "hesabını ödetme" sözü verdi. ABD Başkanı Biden, Kabil Havalimanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok sivil de yaşamını yitirmiştir." dedi.

Biden: "Bu saldırıyı düzenleyenler ve Amerika'ya zarar vermek isteyen herkes şunu bilsin: Affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hepinizi bulup bunun hesabını ödeteceğiz." dedi.

HOROSAN NEREDE?

Horasan Helenistik dönemde Traxiane olarak da adlandırılmıştır. Horasan Eyaleti, İran'ın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgeye verilen isim. Farsça bir kelime olan Horasan "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelir. Horasan'da Farslar, Horasan Türkleri, Türkmenler, ve Kürtler yaşamaktadır. Horosan Türkmenleri Şia ve Sünni mezheplerine bağlıdır. Bölgede yaşayan Farslar şii, Kürtler sünnidir. Eskiden Horasan bölgesi bugünün İran, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ının bazı bölgelerini kapsardı.

İran Parlamentosu tarafından 18 Mayıs 2004 tarihinde üç eyalete ayrılmıştır. Bu eyaletler:

Kuzey Horasan, merkezi: Bucnurd, diğer şehirleri: Şirvan, Cacarm, Maneh, Samlaghan, İsfarayen

Güney Horasan, merkezi: Bircand, diğer şehirleri: Sarayan, Nahbandan, Sarbişeh

Razavi Horasan, merkezi: Meşhed, diğer şehirleri: Goçan, Dargaz, Çenaran, Serahs, Fariman, Türbet Cam, Taybad, Ferdows, Gayen, Haf ve Roşthar, Kaşmar, Bardaskan, Nişabur, Sabzevar, Gonabad, Kalat, Boshrooyeh ve Khalil Abad

HOROSAN ANLAMI NEDİR?

Horasan, Perslerin bölgeye hakim olduğu dönemde, -bugün Afganistan, İran'ın doğusu, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bir kısmını kapsayan- imparatorluğun doğusuna verilen isimdi. Horasan Farsça "güneşin yükseldiği yer" anlamına geliyor.

HOROSAN TÜRK MÜ?

Horasan Türkleri ya da Horasan Türkmenleri İran'ın kuzeydoğusunda Kuzey Horasan, Razavi Horasan ve Güney Horasan olarak üçe bölünmüş olan eski Horasan bölgesinde yaşayan Türk halkı. Anadilleri olan Horasan Türkçesi, Türkmence ve Azerice arasında olup Türkmenceye daha çok yakınlık göstermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.