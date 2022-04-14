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TIMETURK / GENEL / Holding patronu hakkında şok iddia...

Holding patronu hakkında şok iddia...

Sabah'ta yer alan iddialara göre; Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir holding patronu Ali O. A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Ali O. A., Tevfik A. A. , Süleyman Y., Ali K., Sarra C. ve Mustafa G. hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak' suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

3 Saat Önce
2022-04-14 10:43:37
Holding patronu hakkında şok iddia...

Sabah'ta yer alan iddialara göre; Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir holding patronu A. O. A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. A. O. A., T. A. A. , S.Y., A. K., S. C. ve M. G. hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak' suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde S.Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

Adresler mercek altına alındı

İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.

6 farklı firma yetkilisini gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu A. O. A., T. A. A. , S. Y., A. K., S. C. ve M. G. 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşadamı kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden A. O. A., S. Y. ve T. A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah  .

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