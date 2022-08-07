Tren bileti nereden ve nasıl alınır. Öncelikle tren istasyonlarındaki bilet gişeleri tren bileti satış yerleridir. Bölgesel tren biletleri hareket gününde satışa çıkar. Trenin hareket saatinden 5 dakika öncesine kadar istasyonlardaki gişelerden çıkış istasyonunu seçerek bilet satın alabilirsiniz. Biletler trenin hareket saatinden 15 dakika öncesine kadar çağrı merkezi veya internet üzerinden satın alınabilir. Adapazarı-İstanbul Pendik arasında sefer yapan Ada Ekspresi için gişeler dışında EYBİS üzerinden online bilet almak da mümkün. Peki, Hızlı tren bileti nasıl alınır? Hızlı tren bileti kaç para?

Adapazarı-İstanbul Pendik arasında sefer yapan Ada Ekspresi için gişeler dışında EYBİS üzerinden online bilet almak da mümkün. Trenlerde kullanacağınız Tren Kartlarının tren bilet fiyatlarında %20 ile %40 arası indirim sağlayacağını unutmayınız. Elektronik Yolcu Bileti Satış-Rezervasyon Sistemi veya EYBİS ile biletinizi online olarak kredi kartınızla indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Hızlı tren bileti nasıl alınır?

Tren bileti almanın ikinci yöntemi ise biletinizi TCDD gişelerinden satın almaktır. Bunun için trenin hareket gün ve saatinden itibaren trenin yoğunluğuna göre İstasyon veya İstasyona giderek tren biletinizi alabilirsiniz.

TCDD tren bileti almanın üçüncü yöntemi ise Çağrı Merkezini aramaktır. TCDD çağrı merkezi telefon numarası 444 8 233 (444 TCDD)'dir.

Yüksek hızlı trenlerde uygulanan indirimler aşağıda sıralanmış olup, bu indirimler %20 ile %50 arasındadır.

⦁ Biletini gidiş-dönüş olarak aynı çıkış ve varış istasyonlarından alan kişilerin yüksek hızlı tren biletlerine %20 indirim.

⦁ Genç İndirimi; 13 ile 26 yaş arasında bulunan kişiler için %20 indirim.

⦁ Milli Eğitim Bakanlığı mensubu öğretmenlere (özel ve resmi okul dahil) %20 indirim. Okulların müdür ve müdür yardımcıları, üniversite ve yüksekokul akademisyenleri ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerde dâhil.

⦁ Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına ve NATO'nun askeri görevli ve uzmanlarına %20 indirim.

⦁ Grup İndirimi; 12 kişilik gruplara veya 12 kişi ortak bilet alımlarında %20 indirim.

⦁ 60 yaş ile 65 yaş arasında olan yolculara %20 indirim.

⦁ 65 yaş üstü yolculara %50 indirim.

⦁ Yerli veya yabancı ayrımı olmaksızxın basın mensuplarının, Başbakanlık Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen kartlara %20 indirim.

⦁ TCDD personeline ve ailelerine %20 indirim.

⦁ 7-12 yaş arası çocuklara %50 indirim. 7 Yaş altındaki çocuklar eğer ayrı seyahat koltuğunda seyahat etmezlerse ücretsiz.

Hızlı tren bileti kaç para?

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) için YHT bilet fiyatı 195 TL'dir.

Ankara-Eskişehir için YHT bilet fiyatı 85 TL'dir.

Ankara-Konya için YHT bilet fiyatı 87 TL'dir.

Ankara-Karaman için YHT bilet fiyatı 132 TL'dir.

İstanbul-Konya için YHT bilet fiyatı 235 TL'dir.