Hiranur İnsanlığa Olan Hizmetini Yıllardır Devam Ettiriyor!

Hiranur 'Vahyin ışığında insanlığa hizmet' düsturuyla yıllardır Müslüman kardeşliğine el uzatıyor!

Hiranur İlim ve Hizmet Derneği, yıllardır insani yardıma ihtiyacı olan binlerce kişiyee yardımcı oldu. Ramazanda bağışçıların destekleriyle aynı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

İhtiyaca Göre Kalıcı Eserler!

"Allah (c.c) rızası için bir tuğla da bizden olsun" düstûruyla dünya genelinde ellerinin değdiği alanlarda Hiranur ekibi kalıcı eserler bırakıyor. Belirlenen bölgelerdeki ihtiyaç durumuna göre; camii, mescit, medrese, su kuyusu, yetimhane ve ev inşaa ediyor.

Susuz ve Kurak Bölgelere Su Kuyuları!

Afrika ve Asya bölgelerindeki su kuyusu açma çalışmalarına yıllardır devam eden Hiranur, binlerce kişinin suya kolayca ulaşmasını sağlıyor. Susuzluk yaşayan bölgelerdeki hastalıkları göz önüne alarak; köyün nüfusu, ihtiyacı ve hayati fonksiyonlarını çalışmasına dahil ediyor.

Zekat, Fitre ve Fidye Bağışları!

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini tespit eden Hiranur, yapılan bağışları ulaştırıyor. Açlık ve susuzlukla boğuşan Müslüman kardeşlerimize her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da desteklerini esirgemiyor.

Sağlık Hizmeti Çalışmaları!

Sağlık hizmeti alma imkanı olmayan binlerce kişi, rahatsızlıkları nedeniyle herhangi bir uzvunu kaybedecek ya da ölecek duruma geliyor. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği sağlık sorunları yaşayan Müslüman kardeşlerimize karşılıksız yardım ediyor.

Giyim Yardımı!

Giyecek tek kat kıyafetin zorukla bulunduğu bölgelerde, yaşlı genç demeden, ihtiyaç sahiplerine her türlü kıyafet desteği sağlanıyor. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği bünyesinde ihtiyaca uygun kıyafetler dikiliyor ve dağıtılıyor.

Eğitim Hizmeti!

Hiranur ekibi, ekonomik açıdan refah seviyesi düşük olan öğrencileri tespit ediyor. Gerek kendi inşa ettiği alanlarda gerekse eğitimini devam ettiremeyecek çocukların masraflarını gidererek yardımlarda bulunuyor.

Gıda Yardımları!

Hiranur, en temel ihtiyaçların başında gelen gıda yardımı için her yıl çalışmalarına devam ediyor. Dünya genelinde tonlarca gıda israf edilirken, Afrika gibi ülkelerde yiyecek bulamayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Aynı zamanda aşevi projesiyle de ihtiyaca uygun çalışmalarını sürdürüyor.

Detaylı bilgi ve bağış için HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ'ni ziyaret edebilirsiniz. .